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新聞中的公民與社會／土石流重創西藏吉隆口岸 陸專家：洪流衝擊中尼貿易「生命線」

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區26日發生嚴重山洪，尼泊爾努瓦科特縣翠蘇里中心一座佛塔遭摧毀。法新社
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區26日發生嚴重山洪，尼泊爾努瓦科特縣翠蘇里中心一座佛塔遭摧毀。法新社

一、時事掃描

土石流重創西藏吉隆口岸 陸專家：洪流衝擊中尼貿易「生命線」

西藏與尼泊爾接壤的喜馬拉雅山區26日發生嚴重山洪與土石流，造成西藏日喀則市吉隆縣吉隆口岸重大人員傷亡、失聯。專家分析，災害可能由尼泊爾境內錯堅河上游高位冰崩碎屑流引發，冰崩體從海拔約5,200至5,500公尺崩落後，約7分鐘移動20公里，衝擊吉隆口岸。吉隆口岸長期來是中尼重要陸路貿易通道，口岸中斷對尼泊爾而言不只是交通問題，也關乎經濟戰略。【2026/8/27聯合報】

二、命題趨勢

2015年尼泊爾大地震造成樟木口岸受損後，吉隆逐步承擔中尼主要陸路通商功能；2025年同一地區再因洪災沖毀跨境橋梁，吉隆口岸至2026年1月才恢復通關，8月又遭重大災害。接連受災顯示，喜馬拉雅山區的交通建設容易受到高山地形、極端天候與天然災害影響，也凸顯內陸國對外交通路線有限所面臨的發展困境。本新聞命題焦點包括內陸國發展、全球化與相互依賴、氣候變遷、基礎設施韌性及國際合作，對應SDG9產業創新與基礎設施、SDG13氣候行動、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年8月，尼泊爾境內高山冰岩崩塌引發洪水與土石流，重創中尼邊境的吉隆口岸。吉隆是中尼重要陸路通商口岸，2024年經此監管的進出口貨物貿易額約占中尼貿易總額近三成。尼泊爾為內陸國，高度依賴跨境陸路交通。災後，中尼進行救援與口岸重建，並加強堰塞湖監測及洪水預警。研究指出，全球暖化可能增加高山冰岩失穩的風險。依據全球化、國際貿易、環境風險與公共治理相關概念，下列分析哪些適當？（多選）

(A)氣候變遷增加高山冰岩失穩風險，代表減少溫室氣體排放可作為降低該區短期災害主要手段

(B)尼泊爾若提高進口關稅可降低需求，藉此分散吉隆口岸中斷所造成的運輸風險與實體交通瓶頸

(C)增加替代運輸路線並強化關鍵基礎設施，有助降低單一交通節點中斷對區域供應鏈造成的風險

(D)尼泊爾跨境通道節點受災會提高貿易成本，顯示經貿相依可能放大地理條件所造成的脆弱性

(E)中尼兩國共同進行堰塞湖監測與洪水預警，反映跨境災害治理需要不同國家共享資訊協調應變

答案：CDE

解析：(A)減少溫室氣體排放屬氣候變遷的減緩措施，著重長期風險；短期災害風險仍須透過監測、預警、疏散及基礎設施等調適措施因應。(B)關稅主要影響商品價格與貿易量，無法解決口岸受損造成的實體運輸瓶頸。(C)建立替代運輸路線並強化基礎設施，可降低對單一交通節點的依賴，減少供應鏈中斷的風險。(D)全球化加深國家間的經貿相依。內陸國若高度依賴少數跨境通道，重要節點受災時，容易提高運輸與貿易成本。(E)跨境災害的影響可能超越國界，監測與預警需要相關國家共享資訊並協調應變。

四、歷屆試題

2023年西亞政治局勢緊張，葉門武裝組織攻擊紅海航線的貿易商船，為了安全考量，許多貨輪被迫放棄通行蘇伊士運河。此衝擊對全球海運最可能帶來下列哪項直接影響？(2024分科)

(A)黑海貨運取代紅海航線 (B)歐亞貨運運輸成本增加

(C)降低歐美之間貨物需求 (D)波斯灣石油運輸量大減

答案：B

本專欄周四刊出

土石流 尼泊爾 喜馬拉雅山 西藏 災害

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