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我與素養的距離／原來中國史這麼有趣，認識中國史前時代到商朝

聯合新聞網／ 力宇教育

新學期正式展開，升上國二的同學將在社會(歷史)課中開始接觸中國史。面對數千年的歷史，以及一個個陌生的人名、朝代與事件，不少同學可能還沒開始學，就覺得中國史既遙遠又難懂。其實，在課本知識之外，歷史中還藏著許多值得探索的有趣故事！歷史不只是年代、人物與事件的背誦，更重要的是了解古人如何生活，以及文明如何一步步發展。就讓力宇教育的靜之老師帶你一起認識中國史吧。

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