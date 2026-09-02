我與素養的距離／原來中國史這麼有趣，認識中國史前時代到商朝

你有沒有讀過這樣的文章，雖然每個字都認識，但整段看完後，卻覺得腦袋一團混亂，像是在文字迷宮裡迷了路？這是句子順序出了問題的緣故，讓讀者只能一邊閱讀，一邊在腦海中拼湊畫面。

2026-09-02 00:00