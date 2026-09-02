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聯合報寫作教室／貓的視線會帶路：安排句子順序，引導讀者不迷路

聯合報／ 聯合報寫作教室講師呂映靜／撰寫

你有沒有讀過這樣的文章，雖然每個字都認識，但整段看完後，卻覺得腦袋一團混亂，像是在文字迷宮裡迷了路？這是句子順序出了問題的緣故，讓讀者只能一邊閱讀，一邊在腦海中拼湊畫面。

那麼，該如何避免讀者迷路呢？讓我們「以貓為師」，學習貓咪的引導視線：牠總是先鎖定目標，接著放低身體，悄悄移動，慢慢縮短距離，最後瞬間出擊。寫作也是如此，要依照適當的順序安排句子，那麼讀者自然也能跟著文字前行

第一招：先讓讀者看見，再讓讀者理解

很多同學在寫作時，習慣先寫判斷或評語，例如「這隻貓真的很傲慢。牠看到我走過去，故意把頭轉開不理我」，雖然意思清楚，但總覺得少了點畫面感，情緒也不夠立體。但如果把順序倒過來──先給畫面，再給結論，效果就會不同。「陽光下，虎斑貓端坐在圍牆上。當我興奮地向牠招手時，牠只是耳朵微微一抖，隨即將頭轉向另一側，留給我一個冷淡的背影。直到這刻，我才明白什麼叫做貓的傲慢。」先補足畫面，最後再放上評語，讀者就更能感受到文字的力量。

第二招：建立一條「敘述路線」

想要讓讀者不迷路，就要在段落裡開啟「文字導航」。試試下面幾種不同的敘述路線吧！

➊由外到內：先描寫遠處的環境，再寫到近景細節。例如先寫走廊傳來的腳步聲，再進一步寫房間內的特寫畫面。

➋由近到遠：先描寫眼前的近景，再將視線拉遠至整體環境。例如先寫眼前的課桌椅，再抬頭延伸到窗外的藍天。

➌由動作到心情：先呈現具體可見的動作，再揭示人物內在的情緒。例如先寫手的顫抖，再帶出內心的激動。

第三招：重新排列順序

當寫完一個段落後，不妨將句子順序重新排列，看看「先寫原因再寫結果」和「先寫結果再寫原因」，哪一個讀起來最順暢？透過重新排列，找出那一條最清晰的脈絡。

用句子的順序替讀者帶路吧！當你梳理好句子的先後順序，讀者就能輕鬆地跟在文字後頭，一步步走進你的精采故事裡囉！

迷路 讀者 貓咪

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