好讀周報／養狗的人比較長壽？研究揭「10年死亡率降24%」背後真相

文／編譯羅方妤

心臟病醫師兼健康經濟學家卡齊（Dhruv Kazi）從小就對狗很著迷，他還撰文描述狗對健康的好處。但他直到40歲出頭才養了一隻狗。

卡齊2019年搬到美國波士頓，在「貝斯以色列女執事醫療中心」（Beth Israel Deaconess Medical Center）任心臟加護病房主任。新冠肺炎疫情爆發後，由於獨居又在加護病房工作，卡齊在疫情第一年感到「極為孤獨」。但他在2021年養了精力充沛、愛親近人的維茲拉犬魯米（Rumi）。多虧了魯米，卡齊開始花更多時間進行戶外活動，認識了鄰居，卡齊的生活因此被注入急需的「正能量」和「歡樂」。他說：「牠對我保持心智健全至關重要。」

紐約時報報導，數十年前的研究發現，有養寵物的人，特別是養狗的人，往往比沒有養寵物的人更健康。研究顯示，養寵物與降低血壓、減少罹患心血管疾病風險，及降低心臟病發和中風後的死亡率。2019年發布的一項大規模研究探討發現，養狗與10年內因各類原因死亡的機率降低24%有關。養狗對心臟健康的好處如此顯著，以致「美國心臟協會」（AHA）專門為此發布科學聲明，宣稱養狗「可能有助於降低心臟病風險」。但該組織不建議僅是為了心臟健康而養狗。

卡齊表示：「一般而言，養寵物的人，特別是養狗的人，比沒有養寵物的人活更久、更健康。這種相關性非常令人信服。但現在問題是：這有因果關係嗎？」

專家認為，養狗對人們健康有益的一個潛在解釋是，養狗的人比沒有養狗的更活躍。

澳洲雪梨大學公共衛生榮譽教授鮑曼（Adrian Bauman）2012年發布一份統合分析，發現大多數溜狗的狗主人都達到每周150分鐘中等強度體育活動的標準運動指南。但只有60%的狗主人真的有帶狗去散步。

鮑曼表示：「我們必須區分養狗，也就是把狗養在家裡，和遛狗。」

鮑曼進行的另一項研究顯示，養狗的人和不養狗的人活動量相同時，他們的死亡率沒有差異。

其他研究也證實，養狗也不能保證人會養成健康習慣。而且事實上，如果人的生活方式不健康，自己養的狗可能也會不健康。瑞典烏普薩拉大學分子流行病學教授、前獸醫托芙．法爾（Tove Fall）表示，如果狗患有第二型糖尿病，其飼主也更有可能罹患這種疾病。法爾表示：「你和你的狗共享一個家庭環境。所以，如果你沒有以最健康的生活方式生活，你的狗可能也不會。」

鮑曼和法爾都有養狗。

專家表示，狗對人類健康和長壽可能有益處的另一個方面是改善心理健康。單身和獨居人士似乎最能從寵物的陪伴中獲益。鮑曼說，養狗「確實對對抗孤獨和隔離造成的健康後果有相當大的好處」。

不只是養狗，養貓也有益處。有些研究發現，養貓和死於心臟病發及中風風險降低有關，這可能和養貓能紓解壓力有關。

或者，養寵物帶來的健康益處可能只是人口統計影響。狗主人往往比沒養寵物的人更年輕、更富有，而這些特徵和更良好的健康狀況有關。在一項大型統合分析中，當年齡、收入和抽菸等健康行為被納入統計分析後，養狗帶來的許多健康益處都消失了。

法爾表示，很難區分是養狗使人更健康，還是更健康的人更有可能養狗。她說：「如果你自己的身體非常虛弱，無法照顧自己，那你也不太可能養隻小狗，對吧？」

當然，寵物也可能為人們的生活帶來壓力。寵物居家訓練可能令人抓狂，看獸醫的費用可能很高，而且失去寵物的陪伴可能令人悲痛欲絕。

卡齊表示：「養寵物的工作量很大，而且需要投入大量情感和財務資源。但牠們也帶來極大的快樂。」