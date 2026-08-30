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產官攜手打造智慧教育新典範！新北市教育局與力宇教育簽署合作備忘錄

聯合新聞網／ 力宇教育
新北市政府教育局局長張明文（左）與力宇教育董事長王崇旭（右）代表雙方簽署合作備忘錄（MOU），宣示將深化新北市智慧教育合作，攜手打造 K-12 數位平權學習環境。圖／力宇教育提供
新北市政府教育局局長張明文（左）與力宇教育董事長王崇旭（右）代表雙方簽署合作備忘錄（MOU），宣示將深化新北市智慧教育合作，攜手打造 K-12 數位平權學習環境。圖／力宇教育提供

新北市政府教育局今日於新北市政府彭園會館隆重舉行「115學年度AI共備快閃市集暨智慧種子教師授證」活動，現場焦點儀式為新北市教育局與力宇教育事業股份有限公司正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方以「AI賦能、精準學習、自主躍升」為願景，宣示將產官合作的能量從國高中延伸至國小，用科技打破地理限制，落實真正的教育平權，並打造足以作為亞洲示範的智慧教育標竿。

新北市政府教育局張明文局長表示，新北市人口超過404萬，幅員廣闊且地理型態多元，從繁忙都會到偏鄉山海應有盡有，堪稱「台灣的縮影」。張局長指出，如何讓每一位孩子無論身處何地都能享有高品質的教育，是新北市持續努力的目標。新北市近年深耕AI數位學習，從基礎建設到教師培力均已展現豐碩成果，這套官民合作的成功模式不僅能作為全台參考，更非常有信心能成為「亞洲推動智慧教育的示範榜樣」。

代表簽署MOU的力宇教育董事長王崇旭表示，力宇教育長期深耕新北，旗下開發的「AILEAD365」線上教學平台與「新北親師生平台」深度整合，已交出亮眼的成績單。統計顯示，AILEAD365於新北市使用以來，已創造近100萬人次登入、累積練習做題數高達1,857萬題，其中更有842萬題是學生自發性完成的自主學習成果，總學習時數突破18.9萬小時。

「數據證明，AI教學系統已深入孩子的日常，更讓偏鄉與都會區的孩子站在同一個起跑點。」王崇旭董事長強調，成果屬於過去，未來力宇教育將深化兩大合作方向：

* 深化 K-12 完整學習鏈：將國高中的成功模式向下扎根至國小，串連完整學制；同時跨界結合權威媒體《聯合線上》等時事素材，轉化為對接108課綱的高質量素養教材與英語學習資源。

* 導入前沿科技與科普教育：突破傳統課綱框架，將量子計算、後量子密碼學等前瞻科技概念融入平台，為新北學子建立面對未來的科技素養與國際競爭力。

此次 MOU 的簽訂，標誌著新北市在數位教育上跨出關鍵的一大步。透過「AILEAD365」平台的科技賦能，新北市與力宇教育將持續攜手，把智慧教育做得更深、更廣，讓這座「台灣縮影」城市的孩子，都能在公平且優質的數位環境中快樂成長、躍升未來。

力宇教育董事長王崇旭於活動中致詞，分享旗下「AILEAD365」線上教學平台與新北親師生平台整合後的豐碩成果，呈現數位科技賦能自主學習的實質效益。圖／力宇教育提供
力宇教育董事長王崇旭於活動中致詞，分享旗下「AILEAD365」線上教學平台與新北親師生平台整合後的豐碩成果，呈現數位科技賦能自主學習的實質效益。圖／力宇教育提供

「AILEAD365」結合新北親師生平台展現卓越成果，使用以來已累積突破 1,857 萬做題量與近百萬次登入，展現新北師生高度的數位學習參與度。圖／力宇教育提供
「AILEAD365」結合新北親師生平台展現卓越成果，使用以來已累積突破 1,857 萬做題量與近百萬次登入，展現新北師生高度的數位學習參與度。圖／力宇教育提供

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