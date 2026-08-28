閱讀數學／雪花的禮物（一）

1610年底，一位約莫40歲的大叔，心情低落地獨自在布拉格河畔散步，與周遭即將迎來耶誕、新年的節慶氛圍格格不入。他是公務員，但政府卻欠發薪水。如今年節到了，阮囊羞澀的他在思考該怎麼送禮給好友。

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「你知道嗎！！義大利有一個叫伽利略的人，用望遠鏡發現了木星的衛星！」

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他想起當年好友興沖沖地跑到他家，跟他分享這件事的喜悅。果然不管怎樣，還是探索世界真理，是最純粹的快樂了。他嘴角揚起一抹微笑，沈浸到回憶裡，這大概是他這陣子少數開心的時刻。啊，下雪了。

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「白雪紛紛何所似？」

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一千多年前，在中國有一段因為雪而流傳的故事。一人將雪比做鹽，另一位才女因為「未若柳絮因風起」而流傳千古。一千多年後的西方大叔沒想到這麼浪漫的譬喻，他甚至還有些近視，什麼鹽啊、柳絮啊提都別提，對他來說只是一片白茫茫。但，當他瞥見自己袖子上的幾片雪花時，卻忽然好奇起一件事

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「為什麼，雪花不是五角、七角，每一片都是六角形？」

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最終，如同文人雅士那般，作為科學家的大叔，想到一個最恰當，又最不花錢的禮物，他寫了一本書《六角雪花的新年禮物（Strena Seu de Nive Sexangula）》，送給好友當作新年禮物。

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這位大叔就是物理課本一定會提到，連孫燕姿都出過同名專輯的克卜勒——約翰尼斯·克卜勒（Johannes Kepler）。

§ 太陽系酒杯

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克卜勒是一位科學家，卻也是一位有著多重身份，過著跌宕人生的學者。他是一位天文學家，同時也是畢達哥拉斯的虔誠信仰者，相信「萬物皆數」，這個宇宙一切都存在著簡潔、規律的數學秩序。他有多信呢？

（未完待續）