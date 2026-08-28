快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／雪花的禮物（一）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）

1610年底，一位約莫40歲的大叔，心情低落地獨自在布拉格河畔散步，與周遭即將迎來耶誕、新年的節慶氛圍格格不入。他是公務員，但政府卻欠發薪水。如今年節到了，阮囊羞澀的他在思考該怎麼送禮給好友。

「你知道嗎！！義大利有一個叫伽利略的人，用望遠鏡發現了木星的衛星！」

他想起當年好友興沖沖地跑到他家，跟他分享這件事的喜悅。果然不管怎樣，還是探索世界真理，是最純粹的快樂了。他嘴角揚起一抹微笑，沈浸到回憶裡，這大概是他這陣子少數開心的時刻。啊，下雪了。

「白雪紛紛何所似？」

一千多年前，在中國有一段因為雪而流傳的故事。一人將雪比做鹽，另一位才女因為「未若柳絮因風起」而流傳千古。一千多年後的西方大叔沒想到這麼浪漫的譬喻，他甚至還有些近視，什麼鹽啊、柳絮啊提都別提，對他來說只是一片白茫茫。但，當他瞥見自己袖子上的幾片雪花時，卻忽然好奇起一件事

「為什麼，雪花不是五角、七角，每一片都是六角形？」

最終，如同文人雅士那般，作為科學家的大叔，想到一個最恰當，又最不花錢的禮物，他寫了一本書《六角雪花的新年禮物（Strena Seu de Nive Sexangula）》，送給好友當作新年禮物。

這位大叔就是物理課本一定會提到，連孫燕姿都出過同名專輯的克卜勒——約翰尼斯·克卜勒（Johannes Kepler）。

§ 太陽系酒杯

克卜勒是一位科學家，卻也是一位有著多重身份，過著跌宕人生的學者。他是一位天文學家，同時也是畢達哥拉斯的虔誠信仰者，相信「萬物皆數」，這個宇宙一切都存在著簡潔、規律的數學秩序。他有多信呢？

（未完待續）

閱讀數學 數感實驗室

賴以威（數感實驗室）

追蹤

相關新聞

清大發起運動產業永續聯盟 建治理平台、首創人才證照拚ESG

國內運動產業跨域合作再跨一步。清華大學今天舉辦「2026台灣運動產業永續論壇」，並啟動「台灣運動產業永續聯盟」，號召逾10類官產學研夥伴加入，建構國內首個運動產業永續生態圈，並訂出50、100、200日三階段行動時程。

台灣高中生揚威國際地科奧賽 獲2金2銀、國際排名第3

台灣學生參加由義大利主辦的2026年第19屆國際地球科學奧林匹亞競賽傳回捷報。面對來自41個國家、共160名學生競逐，我國4名參賽學生全數獲獎，共拿下2金2銀，國際排名第3名。

以參與行政為由要求站導護 教團：別再讓教師肉身擋車

國中小下周開學，各校近日忙著排定新學期教師勤務。台灣教育產業工會等9大教師工會今天表示，部分學校以「參與行政工作」為由，要求教師輪值校外路口導護，形同讓教師以肉身阻擋車流、承擔交通事故風險；呼籲教師導護應回歸校內安全引導，校外路口則由警察、義交等專業人員接手。

推健康平權 長庚大學「獵人足跡」計畫獲台灣永續行動獎銀獎

2026台灣永續行動獎昨天在台北世貿一館頒獎，長庚大學護理系副教授連心瑜的「獵人足跡—糖尿病足韌性行動計畫」長期深入桃園復興區泰雅部落，協助居民提升糖尿病足預防與照顧能力，縮減城鄉健康落差，獲頒銀獎肯定。連心瑜表示，將持續深化合作，促進健康平權。

從音樂治療到偏鄉國際教育 東海大學攜手游榮吉基金會奪永續行動4獎

「2026亞太暨台灣永續行動獎」昨揭曉，東海大學拿下一銀二銅，與游榮吉教育基金會合作推動的偏鄉教育再獲一銀，四項行動涵蓋音樂治療、原民多語教育、青年模聯及偏鄉兒童學習。

新北雙聯學制接軌4國拓展國際升學路 教育局公布甄選起跑日

新北市教育局推動「校校有雙聯學制」至今邁入第8年，已連結美國、加拿大、英國及紐西蘭等4國、10個海外教育夥伴，參與學生涵蓋全市14所高中。教育局表示，115學年度甄選補助30至40名學生，修習雙聯學制或IFY學程者，每人每年最高補助5萬元，至多補助3年，甄選自8月31日起，9月7日將辦線上說明會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。