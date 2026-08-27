新聞中的公民與社會／只有情侶會去汽車旅館？媒體塑造「刻板印象」 影響大眾認知

一、時事掃描

汽旅不只情侶會去！員工曝隱藏用途 內行大讚：能認真一整晚 提到汽車旅館，不少人第一時間會聯想到情侶約會或休息，但實際入住原因可能遠比想像中多元。一名新北市汽車旅館員工近日在threads分享工作觀察，透露房客除了常見的休息需求，也有人專程進房打電動、唱KTV、拍短影音、開直播，甚至只是為了好好睡一覺、暫時躲開家人，最讓他印象深刻的，則是曾遇到房客帶著筆電入住，整晚認真「寫報告」，讓他忍不住疑惑：「到底為何？」【2026/8/10聯合新聞網】

二、命題趨勢

台灣汽車旅館的發展可追溯至1960年代末，1970年代隨高速公路建設逐步出現，1980年代後在建築形式與使用方式上更趨多樣，1990年代一房一車庫的設計逐漸普及。相較之下，美國汽車旅館源自公路旅行需求，日本的愛情旅館則較重視隱私與短時間住宿。台灣在發展過程中融合駕車住宿、隱私與休閒功能，形成具有本土特色的汽旅文化。大眾傳播媒體長期將汽車旅館與情侶約會等特定情境連結，也影響社會大眾對汽旅及其使用者的認知。本新聞命題焦點包括媒體再現、框架效應、公共意見形成，對應SDG16和平正義與健全制度。

三、牛刀小試

汽車旅館常被媒體呈現為情侶約會的場所；然而，從業人員與網友分享的經驗顯示，實際房客也包括準備考試者、遠距工作者、帶家人使用休閒設施的家庭。相關討論顯示，社會大眾過去對汽車旅館使用者的認知，未必能反映實際情況。依據媒體素養與公共意見相關概念，下列敘述何者最適當？

(A)媒體對汽車旅館採取不同的報導角度，主要是受到媒體所有權集中程度與市場競爭因素所決定

(B)媒體若長期選擇特定情境呈現事物，可能使該類型較易受到注意，進而影響大眾對事物的認知

(C)網友透過社群媒體分享個人的經驗，顯示公共意見的形成主要是取決於親身經驗，而非媒體內容

(D)汽車旅館的使用方式日益多元，顯示不同社會群體獲取媒體表達管道與機會的差異，已大幅縮小

答案：B

解析：(A)媒體所有權與市場競爭可能影響媒體運作，但題幹著重媒體如何呈現社會現象並影響大眾認知。(B)媒體透過篩選與重複呈現特定情境，可能影響大眾對特定場所或群體的認知，屬於媒體再現。(C)公共意見受到個人經驗、媒體內容與社會互動影響，不能只歸因於個人親身經驗。(D)汽車旅館用途日益多元，與不同群體是否能平等接近及利用媒體發聲的媒體近用問題不同。

四、歷屆試題

少數族裔在早年的主流電影中，向來隱而不見；即便出現，其樣貌或角色也常符合主流文化群體對該群體的刻板印象。但近年多部主流電影開始以少數族裔作為劇中主角，其他配角也更常聘用少數族裔演員，這不僅讓少數文化展現在大眾視野，更讓少數族裔觀眾重拾驕傲與自信。下列情境何者與前述早年主流電影的問題性質最接近？(2026分科)

(A)戲劇中，女性常是依賴者角色且等待真命天子出現以扭轉命運

(B)廣告短片中，持續透過特寫女性的局部特徵以作為行銷的手法

(C)新聞報導中，女性科學家的研究成果經常被歸功於其男性同事

(D)運動實境秀中，男性大多擔任關卡挑戰者而女性則僅為加油者

答案：C