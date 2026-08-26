快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

圖表看時事／沒飛往大海、卻向山裡飛去 圖解中科院火箭試射意外

聯合新聞網／ 記者潘奕言劉星君鄭國樑李人岳／連線報導
中科院屏東九鵬基地8月19日清晨執行火箭測試時，未按照預定軌道飛向外海，卻反向飛往內陸，墜落山區。圖／民眾提供
中科院屏東九鵬基地8月19日清晨執行火箭測試時，未按照預定軌道飛向外海，卻反向飛往內陸，墜落山區。圖／民眾提供

國家中山科學研究院屏東九鵬基地昨天清晨進行火箭試射，未料升空後沒按照預定軌道飛向外海，卻反向飛往內陸，在空中畫出一條白色雲煙，最後墜落山區，巨大聲響嚇壞牡丹鄉旭海村民，直呼「太可怕了」。九鵬基地預計今天到牡丹鄉公所說明事情經過及處置過程。

中科院表示，九鵬基地昨執行衛星運載火箭測試，也是我國首次衛星運載火箭測試，飛行過程因初期軌道異常，故依原訂應變計畫啟動自毀機制，控制墜落點在計畫安全管制範圍。無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。

運載火箭主要指將人造衛星等酬載，按照預定速度和方向送入太空軌道的火箭載具。中科院所研發的衛星運載火箭，採取多段式固態火箭推進載具，並具備多衛星發射相關技術。外界曾關切，運載火箭技術也可應用於地對地飛彈的發展，因此讓此次的事件格外引起矚目。

昨天清晨六時許，旭海村民眾看到測試的火箭發射升空後，未像往常一樣往海洋方向飛，而是反向飛向山區，墜落後發出巨響，濃煙瀰漫整個山頭。村民心有餘悸地說，墜落地點距離聚落相當近，如果再偏一點，可能就直接掉進村莊了。

目擊村民說，火箭掉下來沒有直直的，好像在旋轉，一直轉圓圈；掉落後整個山頭都冒著白煙，所幸未引發大火，若掉到村內就糟了。也有村民聽到轟轟的爆炸聲響被嚇醒了，連忙從家裡跑出來，直呼「太恐怖了」。

牡丹鄉長潘壯志指事後九鵬基地有打電話給他，說墜落地點在基地內，並未落在民間土地，無人受傷也未引發大火。基地今天會到鄉公所說明事情經過及處置過程。他說，意外造成旭海村民很大驚慌，中科院應盡速查明原因並向民眾說明。

依中科院演訓場域通報單，演訓原列昨起至廿一日，但據了解，實際演訓只有昨天，演訓目的為火砲試射與UAS偵照，地點在九鵬地區，主要對海、對空的實彈射擊。針對試射異常細節，院方表示無進一步說明。

圖表看時事 苯駢芘 苦茶油 大豆

相關新聞

圖表看時事／沒飛往大海、卻向山裡飛去 圖解中科院火箭試射意外

國家中山科學研究院屏東九鵬基地昨天清晨進行火箭試射，未料升空後沒按照預定軌道飛向外海，卻反向飛往內陸，在空中畫出一條白色雲煙，最後墜落山區，巨大聲響嚇壞牡丹鄉旭海村民，直呼「太可怕了」。九鵬基地預計今天到牡丹鄉公所說明事情經過及處置過程。

好讀周報／別來我的畢典！印度首席大法官失言惹怒Z世代 學生連署：貴賓別請他

印度最高法院大法官平時大多因為判決或法律見解登上新聞版面，但印度最高法院首席大法官坎特（Surya Kant）近來卻因為爭議言論成為眾矢之的。印度兩所頂尖法學院學生已發起連署，要求校方不要邀請坎特擔任畢業典禮貴賓。

好讀周報／珊瑚白化有解？中研院找到「抗熱益生菌」 有助度過高溫逆境

全球暖化使世界各地珊瑚礁面臨嚴重的白化危機。中研院生物多樣性研究中心特聘研究員湯森林所領導的研究團隊發現，珊瑚共生菌能提升珊瑚面對高溫的耐受能力，減緩高溫壓力造成的生理傷害。研究成果7月發表於《國際微生物生態學會期刊（The ISME Journal）》。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。