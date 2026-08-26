圖表看時事／沒飛往大海、卻向山裡飛去 圖解中科院火箭試射意外

國家中山科學研究院屏東九鵬基地昨天清晨進行火箭試射，未料升空後沒按照預定軌道飛向外海，卻反向飛往內陸，在空中畫出一條白色雲煙，最後墜落山區，巨大聲響嚇壞牡丹鄉旭海村民，直呼「太可怕了」。九鵬基地預計今天到牡丹鄉公所說明事情經過及處置過程。

中科院表示，九鵬基地昨執行衛星運載火箭測試，也是我國首次衛星運載火箭測試，飛行過程因初期軌道異常，故依原訂應變計畫啟動自毀機制，控制墜落點在計畫安全管制範圍。無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。

運載火箭主要指將人造衛星等酬載，按照預定速度和方向送入太空軌道的火箭載具。中科院所研發的衛星運載火箭，採取多段式固態火箭推進載具，並具備多衛星發射相關技術。外界曾關切，運載火箭技術也可應用於地對地飛彈的發展，因此讓此次的事件格外引起矚目。

昨天清晨六時許，旭海村民眾看到測試的火箭發射升空後，未像往常一樣往海洋方向飛，而是反向飛向山區，墜落後發出巨響，濃煙瀰漫整個山頭。村民心有餘悸地說，墜落地點距離聚落相當近，如果再偏一點，可能就直接掉進村莊了。

目擊村民說，火箭掉下來沒有直直的，好像在旋轉，一直轉圓圈；掉落後整個山頭都冒著白煙，所幸未引發大火，若掉到村內就糟了。也有村民聽到轟轟的爆炸聲響被嚇醒了，連忙從家裡跑出來，直呼「太恐怖了」。

牡丹鄉長潘壯志指事後九鵬基地有打電話給他，說墜落地點在基地內，並未落在民間土地，無人受傷也未引發大火。基地今天會到鄉公所說明事情經過及處置過程。他說，意外造成旭海村民很大驚慌，中科院應盡速查明原因並向民眾說明。

依中科院演訓場域通報單，演訓原列昨起至廿一日，但據了解，實際演訓只有昨天，演訓目的為火砲試射與UAS偵照，地點在九鵬地區，主要對海、對空的實彈射擊。針對試射異常細節，院方表示無進一步說明。