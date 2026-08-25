國中數學／颱風過後農損怎麼算？國中數學「比例線段」解密生活應用

颱風豪雨過後，除了關心降雨量，農作物有沒有受損也是重要焦點。遇到大面積農地時，不一定能立刻拿著尺一塊塊測量，有時會利用空拍影像、地圖上的道路或排水溝位置，先判斷受損區域約占整塊土地多少。這時，國三學到的「比例線段」就派上用場了。

力宇教育的李熙老師在影片中準備了一道例題，圖中的大三角形可以當成一整塊農地，所求的小三角形則代表受災區域。想知道受災區域占整體農地面積的比例，就要利用題目提供的不同線段比例，一步步找出面積之間的關係。

看到這類題目，同學們先別急著計算，可以觀察被切出的三角形之間有沒有「同高」的關係。因為同高三角形的面積大小，會跟底邊長度成比例，所以題目給出的線段比，就可能成為推算面積的重要線索。找到第一組面積關係後，再順著另一組比例往外推，就能一步步連到整個大三角形。

值得注意的是，不能看到線段比就直接當成面積比，一定要先確認比較的兩個三角形是否同高。把已知比例標回圖上，再找共同的高，通常就能讓複雜圖形清楚許多。

從農地災損估算到地圖測量，比例不只是課本中的數字，更是幫助我們從有限資訊推測整體的重要工具。跟著影片實際練習，看看你能不能找出藏在圖形裡的面積關係！