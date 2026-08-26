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好讀周報／別來我的畢典！印度首席大法官失言惹怒Z世代 學生連署：貴賓別請他

聯合報／ 好讀周報
在蟑螂黨的示威活動中，有人目睹軍警在德里襲擊並毆打手無寸鐵的學生。（圖／歐新社）
在蟑螂黨的示威活動中，有人目睹軍警在德里襲擊並毆打手無寸鐵的學生。（圖／歐新社）

文／陳韻涵輯

印度最高法院大法官平時大多因為判決或法律見解登上新聞版面，但印度最高法院首席大法官坎特（Surya Kant）近來卻因為爭議言論成為眾矢之的。印度兩所頂尖法學院學生已發起連署，要求校方不要邀請坎特擔任畢業典禮貴賓。

●緣起／拒絕處理警方施暴 「別浪費我們的時間」

英國廣播公司（BBC）報導，印度南部大城海德拉巴（Hyderabad）的法律研究與研究大學「納爾薩法律大學」（Nalsar University of Law）數十名應屆畢業生7月23日連署寫信給校方，要求不要邀請坎特擔任畢業典禮貴賓。這項訴求後來獲得該校1400名學生中約450人簽名響應，其中不乏低年級學生。

依照傳統，邀請大法官擔任畢業典禮嘉賓向來被視為法律系畢業生的殊榮。不過，納爾薩法律大學的學生不滿坎特拒絕就7月20日「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，簡稱CJP）在德里發起的國會遊行中，就警方施暴一事召開緊急聽證。印度媒體7月22日報導此事，學生隔天發起連署，坎特事後澄清，主張自己的話遭到斷章取義和曲解。

印度法律界的「蟑螂」風暴。（圖／notebooklm）
印度法律界的「蟑螂」風暴。（圖／notebooklm）

不過，「蟑螂人民黨」的出現本來就源自坎特今年5月中旬一場庭審的措辭，他當時將造假學歷、無所事事的印度失業青年比喻為「蟑螂」、「寄生蟲」，讓年輕世代群起激憤。當時，坎特同樣澄清自己的發言遭到錯誤引述。

德里當局在蟑螂人民黨成員抗議期間，動員警方與準軍事部隊以警棍、木棒與催淚瓦斯攻擊要求教育改革、手無寸鐵的學生，至少4名青年因為橡膠彈或鉛彈槍傷送醫。印度媒體報導，這可能是德里政府首度動用這類武器控制示威群眾。印度當局強力鎮壓蟑螂人民黨示威者的畫面曝光後，不僅震驚印度社會，也引發國際媒體關注。

一名律師7月22日在坎特面前提出警方施暴的案件時，坎特回應：「別浪費我們的時間」。當律師要求坎特觀看警方執法過當的影片時，坎特再次強調，「我們沒有時間」。這番言論隨即引發在野黨、資深律師與社運人士的強烈反彈，納爾薩學生的連署信也在7月23日寄出。

●行動／學生連署信：畢典貴賓別請他

納爾薩法律大學的學生在公開信中寫道，「由一位不在乎群眾遭警方暴力對待的貴賓頒學位給我們，這不符合我們在納爾薩所受教育的價值，籲請校方認真重新考慮本屆畢業典禮貴賓人選」。

坎特事後澄清，他並未拒絕受理相關訴狀，只是要求以正確程序遞交。在那之後，最高法院已開始審理涉及警方暴力的指控，以及警方可能濫用人臉辨識技術騷擾示威者的相關案件。

納爾薩法律大學學生連署，要求校方不要邀請首席大法官坎特擔任畢業典禮貴賓。圖為學生在校園聲援蟑螂黨示威活動。(圖／THE HINDU)
納爾薩法律大學學生連署，要求校方不要邀請首席大法官坎特擔任畢業典禮貴賓。圖為學生在校園聲援蟑螂黨示威活動。(圖／THE HINDU)

●發酵／公會以執照威脅 各界群起砲轟

坎特試圖平息民怨之際，印度律師公會（Bar Council of India）卻火上澆油；律師公會主席米斯拉（Manan Kumar Mishra）8月13日揚言，拒絕讓納爾薩應屆畢業生取得律師執業資格。

米斯拉宣布，「在公會另行公告之前，任何從納爾薩畢業的學生都不會獲准註冊執業」，要求校方提交報告，交出參與拒邀請坎特出席畢業典禮連署行動的學生名單。

米斯拉是印度執政黨「印度人民黨」（BJP）籍的國會議員，他這番言論隨即招致廣泛撻伐，就連坎特本人也表態，強調學生有權表達抗議，律師公會不該介入。坎特說：「這是法律系學生與我之間的對話。」

面對外界批評且坎特也不領情，米斯拉發布前述公告後沒幾小時便撤回威脅。米斯拉透過社群平台X發文寫道，「考量資深律師、公會成員、法律系學生，以及關心公共事務的公民所提出的意見與反應之後，確信本屆納爾薩畢業生與任何騷亂或抗議行動無關，印度律師公會決定撤回前項公告，不再採取行動」。

米斯拉隨後寫了一封道歉信給「親愛的年輕朋友們」，內容表明：「如果在這場爭議中，我的任何言論或信件傷害了法律系學生的感受，我誠摯地表達歉意且感到遺憾」，重申學生的「尊嚴、獨立思考與合理關切」都必須受到應有的尊重。

●聲援／言論自由應受保障 法學名校跟進

不過，米斯拉的道歉聲明並未平息學生的怒火。另一所頂尖法學院「印度國家法律學院」（National Law School of India University）在校生與畢業校友8月15日發表公開信，譴責米斯拉的言論。

印度國家法律學院位於享有「印度矽谷」美譽的班加羅爾（Bengaluru），該校學生表示，不希望米斯拉出席畢業典禮，並聲援納爾薩的學生「要求校方重新考慮畢業典禮貴賓人選」的訴求；基於同樣理由，他們也不希望邀請坎特出席自己的畢業典禮。

印度國家法律學院的學生團體表示，納爾薩法律大學反對坎特出席畢業典禮的事件，不只是「誰參加畢業典禮」的問題，而是關乎印度頂尖法學院的學生，能否自由對強大機構與公職人員表達不同的意見，同時不必擔心自己的前途受到影響。

納爾薩法律大學學生連署，要求校方不要邀請首席大法官坎特（見圖）擔任畢業典禮貴賓。圖為學生在校園聲援蟑螂黨示威活動。(圖／取自網路)
納爾薩法律大學學生連署，要求校方不要邀請首席大法官坎特（見圖）擔任畢業典禮貴賓。圖為學生在校園聲援蟑螂黨示威活動。(圖／取自網路)

聲明表示：「我們無條件聲援納爾薩法律大學的同學，他們在對權力說真話時展現了非凡的勇氣與道德信念。」

坎特8月16日表示，他「從未接受納爾薩的邀請」擔任畢業典禮貴賓，因此「根本不存在我是否出席的問題」。

印度國家法律學院與印度律師公會長期保持制度關係（institutional relationship），該校治理機構成員包括印度首席大法官與印度律師公會主席。印度國家法律學院2025年的畢業典禮上，當時還是最高法院法官的坎特主持典禮，而米斯拉出席致歡迎詞。

如今，頂尖法學院應屆畢業生反對坎特與米斯拉出席的爭議，讓印度最具影響力的法律機構（最高法院），以及負責監管法律專業的法定機構的印度律師公會深陷風暴核心。

印度 畢業典禮 BBC

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