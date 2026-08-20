新聞中的公民與社會／美擴大簽證申請人審查 外國記者恐被要求公開社群帳號

一、時事掃描

外國記者申請美國簽證 須審查社群媒體帳號 國務院將審查申請赴美工作簽證的外國記者的社群媒體帳號，擴大對簽證申請人的網路活動初步審核。此舉為川普政府將網路言論納入移民決策的最新措施，已引發言論自由倡議者的擔憂。【2026/8/11世界日報】

二、命題趨勢

美國自2019年起將社群媒體資訊納入簽證審查，近年審查範圍持續擴大。2025年，部分外國學生因親巴勒斯坦活動或相關言論面臨簽證撤銷等處分；2026年，針對外國研究人員的簽證限制也引發司法爭議。相關案例顯示，入境安全審查已延伸至政治表達，國家安全與言論自由的界線成為爭議焦點。本新聞命題焦點包括法律明確性原則、比例原則、言論自由、寒蟬效應及行政裁量，對應SDG10減少不平等、SDG16和平、正義與健全制度。

三、牛刀小試

美國政府近年擴大簽證申請人的社群媒體審查。2026年8月，媒體報導外國記者申請赴美工作的I類簽證，可能被要求公開社群媒體帳號，供領事官員檢視。政府表示，這項措施是為防範危害國家安全或國家利益者入境。新聞自由團體質疑，若政府以反美、危害國家利益等缺乏具體定義的標準審查政治評論或新聞報導，申請人難以預見哪些言論會影響簽證結果，也可能因擔心遭拒簽而減少合法表達。若某民主憲政國家採行類似措施，依據法治國家限制基本權利的一般原則，下列判斷何者最適當？

(A)政府並未直接禁止申請人發表言論，將社群媒體內容納入簽證審查，便不屬於限制言論自由

(B)維護國家安全屬正當公共目的，若檢視社群媒體有助辨識風險，即可認定該措施符合比例原則

(C)入境審查屬行政機關裁量範圍，即使拒絕入境具有法律依據，審查標準是否明確也非核心重點

(D)若審查標準欠缺可預見性，並使申請人因擔心不利益而減少合法表達，可能涉及法律明確性原則的疑義

答案：D

解析：

(A)言論自由的限制不限於直接禁止。若簽證上的不利益使申請人選擇自我審查，也會影響言論表達。

(B)有助於辨識風險只涉及適當性，不能據此認定整項措施符合比例原則。

(C)行政裁量受法治國原則拘束，審查標準須符合明確性要求。

(D)法律明確性原則要求規範具可預見性。審查標準若過度模糊，使申請人因擔心不利益而減少合法表達，會產生法律明確性與言論自由保障的疑義。

四、歷屆試題

小潘隨隊出國比賽，機場安檢時，戲稱：「我行李有炸彈」，迅即遭移送法辦。縱使小潘解釋此純屬玩笑，行李也查無炸彈，仍因散布危害飛航安全之不實訊息，已涉嫌犯罪而面臨法律制裁及當日無法隨隊出境之後果。關於小潘個人基本權利的限制，下列敘述何者正確？(2017學測)

(A)為了避免緊急危難，小潘個人的言論自由可以受到法律限制

(B)雖為增進公共利益，小潘個人的遷徙自由仍不得受法律限制

(C)為了維護社會秩序，小潘個人的遷徙自由可以受到行政規則限制

(D)為防止妨礙他人自由，小潘個人的人身自由可受到行政規則限制

答案：A