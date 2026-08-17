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115會考國文落幕！難度「中偏易」藏耐心陷阱，吳桐老師精準剖析兩大魔王題

聯合新聞網／ 力宇教育／吳桐老師

115年國中教育會考終於在一片交織著解脫與焦慮的嘆息聲中落下帷幕！考完當下，考場外當真是「幾家歡樂幾家愁」。面對這份剛出爐的試卷，梧桐國文團隊的吳桐老師一針見血地指出：「今年的國文科試題整體難度落在『中偏易』，這意味著高分群的級距將會明顯縮減。」

不過，先別高興得太早！吳桐老師提醒，本屆試題看似淺顯易答，但「魔鬼往往藏在細節裡」，淺顯的題目反而設下了「耐心大考驗」的隱形陷阱。與其說這是一場考驗國文專業能力的硬仗，倒不如說是一場測試大考心態與細心程度的「心流競賽」。

考古題刷好刷滿，駕輕就熟不是夢

從試題結構來看，本屆115年會考的題型設計完全延續了往年的配比，在各類型的題目比重上並沒有驚天動地的變革。這對平時聽從指導、勤刷考古題的同學來說，無疑是打了一劑強心針，走進考場甚至會有一種「這題我好像上輩子見過」的駕輕就熟感。

吳桐老師將本屆考題進行了簡易的分類：

• 基礎語文題：分布在第1、6、7、19題，共計4題。

• 國學常識題：分布在第4、5、10、16題，共計4題。

• 剩下的其餘大好江山，全數由閱讀理解題攻占。

其中，大家最害怕的文言文占了12題，與往年基本持平。更令人慶幸的是，往年常讓考生讀到抓狂、難度較高的「古文對讀」題型今年並未現身。不得不說，考官們今年對這屆學子可說是充滿了慈悲，非常善待大家！

別讓主詞切換「欺騙」你的邏輯

雖然整體難度友善，但大考總得有鑑別度。今年單題部分的「第一座大山」，當屬第22題的文言文閱讀（題目請參考試題本第5頁）。

這題講述了北宋士大夫們對於「梁山泊水利工程」的脣槍舌戰。有人提出想把梁山泊的水排乾變成農田（欲涸梁山泊以為農田者），立刻被旁人質疑：那秋夏暴雨時，洪水要往哪裡去？此時坐在旁邊的貢父不疾不徐地說：「簡單啊，在梁山泊旁邊再挖一個同樣大的池子，就可以裝這些水啦！」全場聽完笑翻（坐中皆絕倒），提議排乾的人則慚愧地閉嘴了（言者大慚沮）。

吳桐老師分析，這題的正確答案為（Ｃ）貢父表面提出方法，實則藉此凸顯欲涸梁山泊為田的荒謬。這題最考驗考生的就是「主詞的切換」與「代名詞背後的主體」。很多同學在緊張的考場氛圍下，一看到「言者大慚沮」，就誤以為這個「言者」是剛講完話的貢父，結果陷入「既然貢父成功諷刺了大家，他自己到底在慚愧什麼」的邏輯黑洞。其實，這裡的「言者」指的是前面那個天真想排乾梁山泊的提案人，只要考生能沉住氣、細心翻譯，就能順利破譯這個語意邏輯。

海再深，也深不過出題老師的套路

至於今年讓最多考生扼腕跌倒的「白話文刺客」，則是第32題（題目詳見試題本第9頁），改寫自卡勒德·胡賽尼的《海的祈禱》。這題雖然名義上在測驗閱讀理解中較高級的「寫作手法」能力，但只要掌握語境邏輯，選項的拆解其實並不難。

其中（Ｂ）與（Ｃ）有著一眼就能看穿的明顯錯誤，暫且不浪費筆墨贅述。最具殺傷力的是（Ｄ）這個誘答選項：「透過海的深廣，比喻母親話中溫暖的力量」。聽起來多麼溫馨、多麼有文學美感啊！但吳桐老師提醒，請收起你的過度浪漫。文本中明確寫著，父親聽到了母親的聲音「越過潮水」在耳邊低語。既然聲音是「越過」潮水而來，就推知母親的話語並不等於海。如果海本身就是母親的言語，那根本不需要「越過」。因此，（Ｄ）在邏輯上是不成立的。

正確答案應選（Ａ）藉記憶中的畫面，呈現霍姆斯的今昔變化。文本第二、三段描繪了霍姆斯城過去的繁華與溫馨（昔），第四段則急轉直下描寫了戰火摧殘後的圍困與葬禮（今），這是極其鮮明的戰前戰後對比。

給未來的戰士，知己知彼才能百戰不殆

綜觀本屆會考，同學們最容易失分的趨勢依然如同往昔──文言文閱讀的底蘊不足，以及基礎語文能力的低弱。至於白話文閱讀（或稱之為素養閱讀），真正會左右頂尖成績差距的機率其實微乎其微。

為了解救深受其苦的同學們，吳桐老師特別針對這次會考中「全臺考生最易錯的前十題」錄製了極其詳盡的影片解析，歡迎大家點閱。

最後，本屆順利畢業的國三同學們，你們已經完成了階段性任務，現在可以好好地放飛自我、享受假期了！但如果屏幕前你是明年即將踏上征途的「國二小戰士」，不妨趁現在好好了解一下你未來的敵人吧。近幾年的國文會考題型已經趨於高度穩定，在沒有劇烈變化的趨勢下，「熟稔歷屆題型、建立科學化的閱讀邏輯」，將是你在明年大考中拔得頭籌的唯一王道！吳桐老師也將一路陪伴各位，助大家一戰成名！

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