好讀周報／熱浪連襲…歐洲河川拉警報！航運、農業、發電亂象叢生

文／陳韻涵輯

歐洲多國最近又迎來新一波熱浪，加上先前創紀錄的乾旱，導致河川水位降至歷史低點，衝擊航運、農業、工商供應鏈與發電。

●氣候篇／法瑞乾旱範圍 創紀錄 意國全境高溫 亮紅燈

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）旗下的「哥白尼氣候變遷服務」（Copernicus Climate Change Service）公布的最新數據顯示，今年7月法國和瑞士的乾旱範圍創下有史以來最廣紀錄，法國本土7月氣溫較常年平均高出3.8度，改寫當地史上最熱溫度紀錄。

法國國家氣象局示警，東南部氣溫將高達攝氏35度；環境部則表示，全法近70%國土面臨用水限制，在風險最高地區，水資源已保留給醫療、衛生及飲用水等優先用途。

天乾物燥，野火燎原，希臘林火延燒逾1萬公頃松樹林，西班牙西南部的消防員也疲於奔命。歐洲氣象預警系統「MeteoAlarm」指出，義大利多數地區及克羅埃西亞沿海地區也感受到高溫酷暑。

英國氣象局警告，今夏第五波熱浪即將席捲全國，英國的基礎建設本來是為了因應較溫和涼爽的氣候建造，如今面臨嚴峻考驗。

英格蘭約75%地區和整個威爾斯進入乾旱狀態，超過2700萬人受到限水令影響，英國環境部警告，各地的水資源都承受壓力。

法新社分析各國氣象單位及「哥白尼氣候變遷服務」的天氣數據報導，歐洲約1.2億人居住的地區經歷有史以來最熱的7月，破紀錄高溫主要集中在英格蘭南部、法國西部，以及西班牙北部和東部。各國官方統計顯示，6月的一波熱浪在歐洲9國至少造成1.2萬人超額死亡，隨著更多數據公布，死亡人數可能增加。

義大利衛生部6日將全國27座受監測城市全數列入「紅色警戒」，這是該國今年首次全境同步發布最高等級高溫警報，當局呼籲民眾避免在正午時段外出並隨時補充水分。羅馬市政府在台伯河（Tiberis）河畔設置免費的「城市海灘」供民眾消暑，當地居民羅基（Claudio Rocchi）表示，這是很棒的措施，尤其在炎炎夏日，泡水降溫非常重要。

高溫紀錄在中歐相繼刷新，斯洛伐克5日測得攝氏42.2度，奧地利測到攝氏41.2度高溫，雙雙改寫兩國歷來最高溫紀錄。法國東南部瓦爾省（Var）山區野火同時延燒逾60平方公里，改寫當地數十年來最大規模林火紀錄。

德國科赫研究所（Robert Koch Institute）6日發布報告指出，德國今年截至7月底以來，已有約1萬1900人死於高溫相關原因，超越2016年以來任何一整年的紀錄。

●航運篇／萊茵河水位 8年新低 載重受限制 連鎖效應

歐洲多處高溫乾旱，除了加劇山火蔓延，也導致萊茵河（Rhein）、多瑙河（Donau）等主要河流水位降至歷史新低。

發源於瑞士阿爾卑斯山、向北流入北海的萊茵河是歐洲運輸糧食、礦產、煤炭和石油等重要物資的關鍵航道，如今深陷河水水位持續下降，內河航運與物流業正面臨嚴峻挑戰。

瑞士聯邦森林、雪與地景研究所水文學者扎帕（Massimiliano Zappa）指出，阿爾卑斯山冬季降雪偏少，加上少雨和連續5波熱浪侵襲萊茵河流域，導致水位下降。

德國科布倫茨（Koblenz）附近的萊茵河考布（Kaub）河段5日的水位僅剩22.86公分，低於2018年創下的23.62公分歷史紀錄。另據英國廣播公司（BBC）報導，考布測站是衡量萊茵河貨輪載重能力的重要指標，水位過低將嚴重限制內河航運。

德國低水位資料系統（NIWIS）指出，截至7月底，萊茵河44%的測站及多瑙河78%的測站，均觀察到極低水位紀錄。德國科隆河段，以及萊茵河由德國流入荷蘭後的洛比特（Lobith）河段，同樣測得史上最低水位。

萊茵河水道及航運管理局的沃爾特斯（Martin Wolters）表示，萊茵河航運雖然不至於全面停擺，但仍須採取預防措施，例如將貨物分散裝載於更多船隻上以減輕載重，長期而言，這將導致運輸成本上升及供應出現瓶頸。

貿易商透露，河水水位降低，「終究會出現貨量太少而不划算，或船東擔心船隻受損的情況」。目前商船已被迫將載重減少多達80%以避免擱淺，供應鏈因此受到干擾、運費也隨之上漲。化學公司「朗盛」（Lanxess）發言人表示，「駁船運輸受到嚴重限制，船隻運作的貨運量大幅減少」，由於部分裝卸點已無法抵達，盡可能改採鐵路及公路運輸。

歐洲今夏熱浪不斷，德國萊茵河與多瑙河水位降至新低點，多塊被稱為「飢餓石」的刻字石塊因河水退去再度現身。（圖／歐新社）

●發電篇／缺乏冷卻水 關閉電廠 中東歐國家 電力告急

歐洲主要河流水位降至歷史新低，讓部分中東歐國家因此面臨電力短缺的情況。

羅馬尼亞軍方3日在多瑙河下游巴拉（Ballah）河段，動用重達180公斤的炸藥，引爆支流附近岩石以加快河水流動，並派遣蛙人與軍人搭乘快艇視察情況。羅馬尼亞國家水資源管理機構另有計畫，將在多瑙河支流沉放兩艘裝滿岩石的駁船，構築臨時堤壩以引導更多水量流向電廠。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，多瑙河在羅馬尼亞境內的水流量已跌至每秒1500立方公尺，低於7月平均流量的三分之一。供電量占全國20%的切爾納沃德（Cernavoda）核電廠，本月初因乾旱缺乏足夠水量為反應爐降溫，其中一座反應爐已被迫關閉，全國更因此宣布進入緊急狀態。

羅馬尼亞當局表示，爆破行動已成功改變水流方向，引導更多河水流向核電廠、維持冷卻系統運作；羅馬尼亞政府另與汽車製造商召開緊急會議，平價汽車品牌達契亞（Dacia）及美國車廠福特（Ford）同意暫停生產至少兩周以節省電力。

無獨有偶，匈牙利同樣受多瑙河水位暴跌衝擊，占全國近50%電力供應的保克什（Paks）核電廠附近，大片河床已完全裸露，電廠因缺乏冷卻水，月初調降發電量至正常水準的約10%。

匈牙利首都布達佩斯附近的多瑙河水位3日已降至僅10.16公分，遠低於2018年創下的33公分歷史紀錄。當地熱浪持續，水位恐進一步下探。匈牙利總理毛焦爾（Péter Magyar）警告，若乾旱持續，不排除全面關閉全國唯一的核電廠，屆時恐怕會出現能源短缺的情況，呼籲企業與民眾自主節電。

英國廣播公司（BBC）報導，同樣仰賴多瑙河的斯洛伐克也難逃缺水衝擊，該國最大水力發電廠因多瑙河水位過低，全廠8座渦輪機中已有7座被迫關閉，僅維持極低度運作能量。塞爾維亞和羅馬尼亞等國的多瑙河水位月初降至30年來的最低點，塞爾維亞因燃煤發電廠缺水冷卻而削減發電量。

多瑙河水位下降也影響觀光業，部分河輪被迫取消或更改行程，一艘郵輪上周擱淺在保加利亞境內的多瑙河河段。

隨著河水退去，河床上的歷史遺跡久違的重見天日，保加利亞北部發現疑似古代猛獁象的遺骸，塞爾維亞境內一艘第二次世界大戰時期沉沒的德國納粹軍艦。

隨著河水退去，河床上的歷史遺跡久違的重見天日，包括塞爾維亞境內一艘第二次世界大戰時期沉沒的德國納粹軍艦。（圖／路透）

●民生篇／波河乾旱 影響飲用水 羅亞爾河 水情令人憂

除萊茵河與多瑙河外，義大利最長河流波河（Po）7月底在北部城市克雷莫納（Cremona）附近的水位也改寫歷史新低記錄，當局已將整個波河流域的乾旱警戒等級提升至「高」，專家並警告飲用水供應恐受影響。波河出海口因河流水量減少，海水倒灌情形加劇，不僅破壞當地生態系統，也為仰賴波河灌溉農作物的農民帶來嚴重問題。

歐洲乾旱觀測站（European Drought Observatory）資料顯示，截至今年7月中旬，法國已有逾85%國土處於乾旱警告或警戒狀態，相較去年同期約65%，以及2024年不到2%，凸顯問題的嚴重程度。法國境內最長的「羅亞爾河」（Loire）水情同樣令人擔憂，反映西歐大部分地區面臨嚴峻的水文壓力。