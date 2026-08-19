好讀周報／海中狠角色「沙魚」成觀測員 助蒐集數據、預測颶風強度

文／陳韻涵輯

新聞故事：從《大白鯊》（Jaws）裡的嗜血殺手，到《風飛鯊》（Sharknado）系列電影中被龍捲風捲起的掠食者，沙魚向來都是好萊塢夏日恐怖電影的狠角色。不過，美國科學家如今藉助沙魚蒐集美國東岸海域的數據，改善預測颶風登陸前的強度等資訊。

路透報導，德拉瓦大學研究團隊正在進行讓沙魚變身成為「移動海洋觀測員」的計畫，在牠們身上裝設能測量溫度、深度，以及與鹽度相關的海水電導率「CTD標記」感測器，將數據回傳給研究團隊分析海洋、大氣與氣候模型。

德拉瓦大學海洋科學與政策學院教授卡萊爾（Aaron Carlisle）表示，過去海洋學者多年來已成功運用動物攜帶式感測器進行研究，例如藉助象鼻海豹之力在觀測資料稀少的極地地區蒐集數據。卡萊爾指出，沙魚的數量多、活動與分布範圍廣，也比許多受保護的海洋哺乳類動物更容易接近，為此類研究帶來新契機。

該校海洋科學博士候選人卡羅琳·魏爾尼基（Caroline Wiernicki）說明，標記作業每年5月初展開，研究人員搭船出海並投放誘餌線，接著等2、3小時待魚上鉤。卡萊爾解釋，研究人員依照動物保護規範，在沙魚背鰭上裝設數據蒐集標籤，其材質會隨時間自然脫落，沙魚放生前也會做健康檢查。

研究團隊會挑選尖吻鯖鯊、藍鯊、錘頭鯊與幼年大白鯊等經常浮出水面的物種，這樣裝在背鰭上的標籤較容易將資料傳送給衛星。卡萊爾說明，「每當沙魚游到水面，標籤就能與衛星接收器網路通訊並傳輸數據」，整個過程如賽車在場上進入車棚維修般迅速，通常可在5分鐘內完成。

卡萊爾說：「我們真正感興趣的是海洋表層，即混合層的熱含量。混合層愈溫暖、颶風就愈強，因為那裡儲存著餵養颶風的熱量。」如果這項計畫成功，相關數據可望提升颶風逼近時的強度預測，讓從北卡羅來納州到麻州的沿海社區更有效應對日益增強的風暴。

卡萊爾說，多數人一生中都不會在野外遇見沙魚，卻常帶著刻板印象看待牠們，其實「牠們是完美適應海洋的神奇生物，我們能從中學到很多，若能證明沙魚能幫助人類，可謂雙贏」。