閱讀數學／克卜勒的母親（中）

上週我們講到克卜勒的母親被指控為女巫，克卜勒立刻放下手邊的工作，親自替母親辯護。然而，或許他的這場辯護，背後同時懷著愧疚與自責。原來，克卜勒在幾年前曾寫了一部小說《夢（Somnium）》。主角是一位天文學家，他的母親則是一位——能精靈溝通的女巫？！

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克卜勒你挖洞給你老媽⋯⋯且慢，後來有學者認為，這是因為當時『地球會轉動』的哥白尼學說依然被視為危險的異端，因此克卜勒繞了個彎，用小說來包裝自己的觀點。小說還有另一個好處，就是人們即使不接受一個事實，也會願意聽一個故事。這本書也因為揉和了科學與文學，被視為人類史上的第一部科幻小說。

只是沒想到就是這本書，讓好事者有了關鍵證據：兒子書中的天文學家母親是女巫，兒子又是天文學家，那不就是兒子坦承老媽是女巫嗎？！Katharina過世後，克卜勒陸續地替《夢》增補了兩百多個註腳，總篇幅超過原來的小說本體，讓科學的部分越來越完整。仔細看，其中有幾條註解是在解釋

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「那位天文學家不是我。」

「那位母親是冰島民俗草藥師的虛構代表，不是我母親。」

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他始終惦記著這件事。

回到克卜勒的辯護現場。在那個法律制度還不完整的年代，克卜勒母子需要跟時間賽跑。因為母親在獄中受著不公平的對待，威脅、刑求。曾有一次，獄卒向Katharina展示各種酷刑工具，試圖逼迫她認罪

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「人們可以對我為所欲為，哪怕是將我身上的每一根血管都抽出來，我也無可交代……我寧願為此而死；上帝會在我死後揭示，我所遭受的是不公與暴力。」

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Katharina的意志力支持自己撐下去，也支持克卜勒繼續蒐集證據。最終，能理解穹蒼奧秘之人，破解了所有的不實指控。

（未完待續）