新聞中的公民與社會／「關係進入新階段」世界銀行將逐步終止對陸放款

一、時事掃描

世界銀行：2031年底前逐步停貸大陸 關係進入新階段 世界銀行（World Bank）今天證實，依據世銀與中國的新「國家夥伴關係架構」（CPF），世銀計劃2031年底前逐步終止對中國放款，強調這項架構意味雙方關係進入新階段。法新社6月率先披露世界銀行擬採取的這項舉措。世界銀行與中方磋商達成這項新的5年期CPF，聚焦推動經濟成長，同時提升就業品質、社會韌性以及低碳經濟發展。【2026/7/24中央社】

二、命題趨勢

第二次世界大戰後，各國共同建立以世界銀行、國際貨幣基金（IMF）及世界貿易組織（WTO）為代表的國際經濟組織，分別負責發展融資、維持國際金融穩定及促進自由貿易；近年面對地緣政治與供應鏈重組等挑戰，其運作持續調整。本新聞命題焦點包括世界銀行的功能、國際經濟組織的運作及發展融資原則，對應SDG8合適的工作及經濟成長、SDG10減少不平等、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

世界銀行（World Bank）於2026年公布新版國家夥伴關係架構（Country Partnership Framework, CPF），預計於2031年底前逐步停止對中國發放新的投資貸款，象徵雙方長達45年的借貸合作進入畢業（Graduation）轉型階段。世界銀行表示，當會員國國民所得達到指定門檻，且具備以合理條件獲取國際資本市場融資之能力時，機構將啟動畢業機制，逐步停止提供新的優惠貸款，未來合作將轉向知識交流、氣候變遷因應及全球公共議題等領域。根據上文情境與國際組織運作原理，下列何者最能說明國際發展金融機構（如世界銀行）配置發展資源的主要原則？

(A)依據借款資格調整機制，完成畢業程序後，會員國原則上將不再適用世界銀行提供之優惠貸款

(B)依據發展融資互補原則，有限資源應避免排擠市場融資，優先提供缺乏自主融資能力之會員國

(C)依據市場效率原則，機構應優先將資源配置於資金運用效率較高之會員國，以提升整體發展成效

(D)依據主權對等原則，完成經濟轉型後，世界銀行將以其他組織為主要合作平台，不再推動雙邊合作

答案：B

解析：(A)只說明會員國完成畢業程序後，原則上不再適用世界銀行的優惠貸款機制，屬於政策結果，並未說明發展資源配置的主要原則。(B)世界銀行採取發展融資互補原則，旨在補充而非取代市場融資。當會員國已具自主融資能力時，有限的發展資源應優先配置於融資能力不足、發展需求較高的會員國，以提高發展援助效益。(C)世界銀行配置發展資源主要依據會員國的發展需求與融資能力，而非以資金運用效率作為優先配置原則。(D)題幹已指出，完成畢業程序後，雙方合作將轉向知識交流、氣候變遷因應及全球公共議題等領域，並非終止雙邊合作或改由其他國際組織全面接手。

四、歷屆試題

2009年4月3日，G20（二十國集團）領袖於倫敦召開高峰會，就新的全球振興方案、金融監理改革及防止保護主義三大議題協商對策，共同為二次世界大戰以來最大的危機尋覓出路。各界期盼會議結論，能發揮比世界銀行（World Bank）、國際貨幣基金（IMF）、世界貿易組織（WTO）等國際組織更大的影響力，帶領全球走出這場餘波未平的金融海嘯。針對上文提及的國際組織，下列哪個敘述是正確的？(2009指考)

(A)世界銀行與國際貨幣基金都是超國家的非政府組織

(B)世界銀行的主要任務是提供技術和資金協助，確保國際金融制度穩定

(C)國際貨幣基金的主要職責是資助開發中國家減輕貧困和提高生活水準

(D)世界銀行、國際貨幣基金及世界貿易組織的措施或會議，經常引發反全球化運動？

答案：D