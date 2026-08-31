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科學人／渡渡鳥太蠢才被吃到滅絕？研究幫洗白：太天真、不怕人

科學人／ 文‧茶米
圖片由 ChatGPT 生成
圖片由 ChatGPT 生成

渡渡鳥（dodo）大概是史上最冤的鳥之一。牠不只被人類吃到滅絕，還被後人笑了幾百年，成了「傻鳥」代表。但最新研究發現，渡渡鳥的腦袋可能沒有比較小，行為也不一定笨；牠們真正的問題，可能只是太不怕人。

由加拿大萊斯布里奇大學（University of Lethbridge）伊瓦尼克實驗室（Iwaniuk Lab）主導、澳洲弗林德斯大學（Flinders University）研究人員參與的國際研究指出，模里西斯渡渡鳥的腦並沒有比同體型鳥類預期的小；更特別的是，牠的頭骨與腦部特徵顯示，渡渡鳥可能適應昏暗環境，甚至可能主要在清晨、黃昏或夜間活動。

渡渡鳥不是笨，只是太不怕人

渡渡鳥長期被貼上愚笨標籤，很大一部分來自牠對人類缺乏戒心。萊斯布里奇大學博士生莎拉・西特龍（Sara Citron）指出，渡渡鳥常被描繪成困惑或愚蠢的鳥，這種印象可能來自牠們過度信任、容易靠近人類，導致大量個體在很短時間內被殺死。

但研究團隊認為，這不代表渡渡鳥智力低。研究資深作者、萊斯布里奇大學安德魯・伊瓦尼克（Andrew Iwaniuk）表示，沒有證據顯示渡渡鳥比牠的親戚更不聰明，而我們已經知道鴿子其實相當聰明。渡渡鳥的頭骨確實很特殊，有著奇特的圓頂狀頭部；但與認知相關的腦部區域，大小正符合這種體型鳥類的預期。

牠可能看得不清楚，但更適合暗處活動

這項研究也讓渡渡鳥的生活型態變得更有意思。弗林德斯大學演化生物學教授薇拉・魏斯貝克（Vera Weisbecker）表示，研究團隊懷疑渡渡鳥較適合在昏暗環境中視物。牠們的眼睛稍微比較大，但視葉（optic lobes）異常小；視葉是腦中處理光線資訊的區域。

較小的視葉可能意味著視覺能力較差，因為到達大腦的光線訊息可能經由較少神經傳遞。研究團隊在許多夜行鳥類身上也看到類似的小視葉，例如難以觀察的澳洲夜鸚鵡（night parrot）與紐西蘭鴞鸚鵡（kakapo）。這些鳥較少依賴視覺，主要在夜間活動。

研究人員推測，渡渡鳥的視覺可能更像是比較「像素化」、但整體對光更敏感。這讓牠們在暗處活動時可能有優勢，但在明亮環境下，不一定能像典型日行鳥類那樣仰賴清晰視覺。

研究團隊用電腦斷層掃描頭骨

為了理解渡渡鳥的感官世界，研究團隊使用電腦斷層（computed tomography, CT）掃描了三個渡渡鳥頭骨，以及世界各地博物館收藏的多種鴿類頭骨。他們也納入渡渡鳥最近的親戚、同樣已滅絕的羅德里格斯渡渡鳥（Rodrigues solitaire）。羅德里格斯孤鴿曾是世界上最大的鴿子之一。

透過這些掃描，研究人員能比較不同鳥類的頭骨形狀，以及頭骨內留下的腦部印痕。除了視覺相關特徵，研究團隊也發現渡渡鳥可能較依賴嗅覺。弗林德斯大學博士生奧布里・基爾南（Aubrey Keirnan）表示，渡渡鳥腦中與嗅覺相關的區域相當大，和羅德里格斯孤鴿及其他鴿類不同。不過，目前比較資料仍不足，還不能真正驗證這個推測。

「笨鳥」名聲可能來自島嶼生活

研究人員認為，渡渡鳥被認為愚笨，可能與牠們遇到同伴受困或痛苦時，會好奇靠近有關。西特龍指出，這些溫和的動物可能相當社會化；和許多島嶼物種一樣，牠們原本生活在沒有掠食者的環境中，可能根本沒有理由學會害怕。

她也表示，把渡渡鳥稱為愚蠢，只因牠們天真，會讓人感覺好像牠們活該滅絕，這並不公平。研究團隊相當有信心，渡渡鳥可能在清晨、黃昏或夜間活動；如果屬實，牠將會是世界上唯一已知的夜行鴿子。這種活動時間或許也讓牠們能避開模里西斯島上許多日行龜類，在夜間減少食物資源競爭。

這項研究發表於《林奈學會動物學期刊》（Zoological Journal of the Linnean Society）。研究團隊希望，公開這些新資料後，其他研究人員能從更多博物館收藏中找到線索，進一步補上渡渡鳥行為與感官世界的空白。

資料來源：

1.Dodo birds more clever than we thought

2.Citron, S., et al. (2026). The sensory world of the Dodo and Solitaire revealed by endocast and skull anatomy. Zoological Journal of the Linnean Society, 207(4), zlag123. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlag123

延伸閱讀

（本文出自2026.8.11《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

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