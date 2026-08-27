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科學人／萵苣長出豬肌肉？葉綠體竟然變身成「分子肉鋪」

科學人／ 文‧郭毓璞
圖片來源：gemini依據內文生成示意
圖片來源：gemini依據內文生成示意

咬下肉汁飽滿的漢堡，美味主要來自富含鐵質的肌紅蛋白（myoglobin），它負責攜氧並給了肉類靈魂的金屬味。過去開發的替代蛋白肉，為了模擬肉香需用酵母發酵提煉出血紅素添加。現在科學家腦洞大開：既然植物天天進行光合作用搞化學合成，何不直接讓葉片長出豬肉蛋白，把菜園變成肉鋪？

萵苣與菸草在植物科學前沿期刊大展身手

讓植物長肉這不是瘋狂妄想，而是一篇剛發表在《植物科學前沿》（Frontiers in Plant Science）期刊的政經。英國倫敦帝國學院的葛羅夫（Alexia Groff）團隊成功將豬與牛基因塞入萵苣與菸草的葉綠體（chloroplast）中。成果非常驚人，團隊從脫水後的菸草、萵苣葉每公斤榨出800-810毫克的肌紅蛋白，比將轉基因接入核基因體的菸草植株產量高出三倍。而真實肉類的肌紅蛋白含量約為每公斤乾重810至1120毫克，可說是不相上下，未來或許吃沙拉能順便吞下豐富營養的蛋白質。

細胞核與葉綠體間的漫長拉鋸

想在植物裡生產動物蛋白就像嘗試在客廳裡擺一台大發電機。傳統核轉形因控管不易且常搞出基因沉默（gene silencing），導致產量少得可憐。雖然曾有媒體誤傳有團隊用植物做出肉蛋白，但那是伊朗團隊嘗試合成出人類乳蛋白，跟肌肉無關。葛羅夫團隊繞過細胞核，直奔由藍細菌（cyanobacteria）演化而來的葉綠體，利用高拷貝數優勢進行大規模量產。

金微珠暴風吸入與葉綠體工廠的產能極限

團隊祭出傳說中的分子生物學兵器：基因槍（gene gun）。他們將基因包在一個金珠表面，用1100磅氣壓暴力轟入植物幼苗，強迫造肉基因傳入植物中。雖然本研究的植物牌豬肉蛋白結構與本尊相近，但在血基質（heme）組裝上卻有些瓶頸，僅35%成功攜帶血基質。

葛羅夫指出：「我們展示了植物可以經過工程設計，在其光合作用的能量工廠「葉綠體」中產生動物蛋白肌紅蛋白。這可能為生產植物性肉類產品的重要成分提供一種更具永續性的方式。」

圖片來源：notebook LM生成論文摘要
圖片來源：notebook LM生成論文摘要

點火鍋換的菜盤營養不輸肉盤？

雖然生菜肉蛋白產量比起真牛肉有十倍差距，但植物栽培資源消耗極低，不需為養牛砍伐森林種植飼料作物或作為牧場。新創公司Kyomei的首席科學家森本京子（Kyoko Morimoto）表示：「我們希望，經過改造以表現肌紅蛋白的可食性萵苣，有朝一日也能作為富含血基質鐵的生物強化食品，但仍待批准而定。」下次到火鍋自助區夾萵苣的同時，可別小看它可能正默默為轉型成肉盤做準備，這片菜葉藏著未來餐桌的香氣。

資料來源：

1.Groff, A., Lu, Y., Feeney, M., Whitelegge, J. P., Shao, S., Morimoto, K., & Nixon, P. J. (2026). Sustainable production of myoglobin meat protein in plant chloroplasts. Frontiers in Plant Science, 17, 1876707. https://doi.org/10.3389/fpls.2026.1876707

2.Powerhouses for fake meat: Muscle protein can now be grown in chloroplasts of lettuce and tobacco plants

延伸閱讀

（本文出自2026.8.6《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

肌肉 漢堡 科學人雜誌

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