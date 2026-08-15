科學人／太早滑社群會影響成績？研究：數學、閱讀表現較差

孩子越早開始用社群媒體，學校表現會不會受到影響？

一項針對義大利學生的研究發現，若學生在11到12歲、也就是剛進入中學階段時開設第一個社群帳號，之後在數學與閱讀測驗中的表現，會比晚幾年才開始使用社群媒體的學生更低。研究人員估計，到了16歲，兩組學生在部分科目的差距大約相當於半年的學習進度。不過，這項研究不能證明社群媒體就是直接原因，只能顯示兩者之間有明顯關聯。

越早開帳號，數學與閱讀分數較低

這項研究由義大利米蘭比可卡大學（University of Milano-Bicocca）馬可・古伊（Marco Gui）與同事進行，研究團隊分析超過5000名義大利學生的社群媒體使用調查，以及他們在標準化數學、義大利文與英文考試中的成績。

結果顯示，在13到14歲接受測驗時，11到12歲就開設第一個社群帳號的學生，表現比至少等到14歲才開帳號的學生更差。到了15到16歲，義大利文成績的差距仍維持存在，數學差距則變得更大。研究發表於《自然・人類行為》（Nature Human Behaviour），作者指出，這樣的分數差距大約相當於早期使用者落後半年的學校學習。

英文沒明顯受影響，可能和接觸環境有關

研究中比較特別的是，成績差距主要出現在數學與義大利文，英文並沒有觀察到明顯影響。研究人員推測，這可能是因為義大利學生把英文當作外語學習，而社群媒體上有大量英文內容，讓學生在使用過程中獲得一些偶然接觸與練習的機會。

研究團隊也提醒，這項研究並不能證明社群媒體就是造成成績下滑的原因。不過，他們已控制許多可能干擾結果的因素，包括學生開始使用社群媒體前的學業表現、家庭結構與父母教育程度等。研究團隊不是單純比較「有用社群」和「沒用社群」的學生，而是試圖排除原本就可能影響成績的背景差異。

問題可能不只是使用時間，而是不斷查看

研究人員認為，關鍵因素之一可能是學生一整天、甚至夜間拿起手機查看的頻率。這代表問題不一定只是「用了多久」，也可能是社群媒體讓學生長時間處在注意力被拉走的狀態。

古伊指出，社群媒體透過智慧型手機進入未成年人的生活後，可能讓他們一直處於警覺狀態：一邊做現實生活中的事，一邊想知道線上世界是不是又發生了什麼。這可能讓孩子在家庭或住家環境中比較不專注；從認知角度來看，也可能讓他們較難投入需要時間與持續注意力的活動，例如這個年紀學生必須完成的作業。

限制年齡之外，平台本身也需要改變

這項研究出現的時間點，也正值英國準備對16歲以下使用社群媒體提出禁令，而澳洲去年已推出類似禁令。古伊支持對社群媒體設下年齡限制，但他也表示，禁令比較像是一種「緊急政策」。長期來看，仍需要讓平台本身變得更安全、較不容易讓人上癮。他認為，對前青春期孩子來說，社會也需要降低這些線上環境的重要性。

倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）兒童與青少年精神醫學教授丹尼斯・歐格林（Dennis Ougrin）表示，這項研究增加了相關證據，顯示年輕人第一次接觸社群媒體的年齡，可能影響教育發展。不過，他也指出，給父母、教育者與政策制定者的訊息不一定是全面禁止社群媒體，而是支持年輕人在使用社群媒體時建立健康習慣。

（本文出自2026.8.3《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）