科學人／外型「超延展」補上演化缺口！新甲蟲取名「魯夫」

若你以為科學命名都很嚴肅，這次昆蟲學家直接把一個新甲蟲屬命名為魯夫（Luffy）。沒錯，就是漫畫與動畫《航海王》（One Piece）主角蒙其・D・魯夫（Monkey D. Luffy）的魯夫。

不過這不是單純蹭人氣，而是因為這群隱翅蟲的外型真的很「延展」：牠們有特別細長的大顎、觸角與口器，讓研究人員聯想到魯夫能伸長、改變身體形狀的能力。這項研究發表於《ZooKeys》，目前這個新屬包含兩個已知物種。

兩種新甲蟲

這個新屬目前包括席爾哈默魯夫隱翅蟲（Luffy schillhammeri）與尼卡魯夫隱翅蟲（Luffy nika），牠們都來自東南亞森林地區。席爾哈默魯夫隱翅蟲採集於中國雲南省的闊葉林，種小名是為了紀念維也納自然史博物館（Natural History Museum Vienna）的哈拉德・席爾哈默（Harald Schillhammer），他對隱翅蟲研究有重要貢獻。

另一種尼卡魯夫隱翅蟲則發現於寮國北部的琅南塔（Louang Namtha）。牠的名字來自魯夫的惡魔果實覺醒「人人果實・幻獸種・尼卡型」（Hito Hito no Mi, Model: Nika），也就是常被稱為五檔（Gear 5）的形態。這個命名也和外型有關：牠的翅鞘與身體大部分覆蓋白色毛帶，讓研究人員聯想到魯夫尼卡型態中白色、煙霧般的外觀。

動漫哏不只是為了動漫哏

雖然「魯夫」這個名字很容易讓動漫迷停下來多看一眼，但這項發現真正重要的地方，是它幫助釐清隱翅蟲的演化分類問題。丹麥自然史博物館（Natural History Museum of Denmark）的胡芳碩（Fang-Shuo Hu）與阿列克謝・索羅多夫尼科夫（Alexey Solodovnikov）重新檢視了 Ocypus 類群中的已知屬。這是一群親緣關係接近的隱翅蟲；研究團隊也把 Acupronotes、Apostenolinus 與 Staphylinus 納入分析，因為這些類群在甲蟲演化樹上的位置，長期仍不明確或存在爭議。

分類學家做的事，不只是替陌生生物取名字。他們會比較各種解剖特徵，判斷不同物種之間的親緣關係，以及牠們在演化樹上應該放在哪個位置。這次研究中，研究人員檢視了大量標本，特別聚焦在甲蟲大顎、口器與其他構造上的細微差異；這些差異雖然不顯眼，卻能提供重要的分類線索。

魯夫屬位於演化分岔點旁邊

研究團隊也進一步釐清了 Eucibdelus 譜系的特徵，例如左大顎背側脊上的齒，以及完全硬化的上唇（labrum）。問題是，魯夫屬呈現出一組有點特殊的混合特徵：牠的左大顎具有這個譜系代表性的背側脊齒，但上唇又不是完全硬化。同時，牠還有其他幾項不會在其他類群中一起出現的特徵。

這種組合讓魯夫屬的位置很關鍵。研究人員認為，魯夫屬可能是整個 Eucibdelus 譜系的姊妹群，意思是牠們很可能來自同一個祖先分支，但後來走上不同演化路線。研究者在論文中指出，這個新屬呈現出介於 Eucibdelus 譜系與 Ocypus 類群其他成員之間的獨特特徵組合。

流行文化名字，也能讓分類學被看見

這項研究不只是替生命名錄新增一個新屬、兩個新種而已。魯夫屬補上了這群甲蟲分類中的一個重要位置，也讓科學家更清楚理解隱翅蟲亞族 Staphylinina 的演化。

用流行文化替生物命名，有時能讓原本冷門的生物被更多人注意。這次「魯夫」與《航海王》（One Piece）的連結，讓分類學多了一個親切入口。畢竟，分類學不只是替生物取名字，更是記錄生物多樣性、辨認物種，並在牠們消失前先認識牠們的重要基礎。

（本文出自2026.7.23《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）