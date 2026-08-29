快訊

林智堅棒球場案獲不起訴 綠營轟高虹安、柯文哲「欠一個道歉」

手機特價優惠！三星Galaxy S25+砍1萬3 蘋果iPhone 17 Pro省3010元

黃乙玲淡出11年罕見發聲！悼念陳盈潔盼來生再相會

聽新聞
0:00 / 0:00

科學人／睡睡平安：夜貓或早鳥，你屬於哪一型？

科學人／ 文‧曾志朗（Ovid J. L. Tzeng）
圖/科學人
圖/科學人

為了趕早上9點前到高雄醫學大學參加會議，我一早就搭高鐵南下。上車後，找到預訂的走道位坐下，沒多久靠窗座位的乘客也到了，我忙不迭起立讓道。一位穿著套裝、手臂上有時髦刺青的年輕女士很客氣的點頭致謝，她快速就座，把電腦包往腳邊一放，頭往後仰，雙眼一閉，很快就睡著了，就連高鐵駛離月台也渾然不覺。看她睡得很沉，我好生羨慕，拿起隨身攜帶的《科學人》雜誌和列印的論文閱讀，讀到眼睛酸澀時，我也能小睡片刻！

車子快到新竹站，許多乘客準備下車，看起來都是到這個科技城上班。走動的聲音把我鄰座的年輕女士驚醒了，她帶著幾分睡意，慌張的往窗外張望。我好意提醒，這是新竹站。她有點窘迫，尷尬的說：「我要到台中開會，趕了一夜報告，一上車就睡得迷迷糊糊。」我會心一笑：「能這樣呼呼大睡也很幸福呢！妳安心睡吧，到了我可以喊妳！」過一會兒，她反而坐直，揉了揉眼睛問：「我瞄到你手中的文件有night owl 和early bird字眼，你在看什麼呢？唉！AI當道，每個行業都怕被AI搶走工作。機器人不用睡覺，人為什麼要睡覺呢！」

我被她無奈的語氣逗笑了：「機器人運作需要能源，能源耗盡必須充電，補充能源期間也是在睡覺，不是嗎？」她點點頭，笑著說：「我知道，萬物皆需睡覺，才能養精蓄銳，為生存持續拚搏。我就是有感而發啦！」看她一臉慧黠，不是隨口聊聊，我也嚴肅以對：「萬物皆需睡覺，指的是凡是有生命的『物』都需求生，而生就是自我成長的過程。動物需要趨前（approach）以覓食，更要逃離（avoidance）以避凶，才能維持生命的延續，兩者都需要神經細胞的互動產生有限的能量。有了能量就能做功，能量用得差不多了，就要再造。睡覺就是讓神經細胞一方面進行整理與修剪，去蕪存菁；另一方面休息穩定後，再製造並儲存待用能量的過程。因之，所有的生命體都必須好好睡一覺！」

「不會動的植物也需要睡覺嗎？」

「當然，植物雖不能動，但也需要成長呀！它們白天努力靠光合作用吸收環境中的水份和空氣中的二氧化碳，轉為養份，由芽到枝葉到成樹成林，晚上則行呼吸大法，分解白天儲存的養份，釋放二氧化碳，進行細胞的分裂、生長和修復，再造所需的能源。說起來，也是另一種形式的睡眠！」

年輕女士張大眼睛，有些驚訝：「原來睡覺不是靜息，而是努力在做功呢！」我盯著窗外飛逝而過的樹叢和飛鳥，感嘆的說：「候鳥長途飛行，也會邊飛邊睡，牠們讓一側腦部休息，閉上一隻眼，隨著氣流滑翔，偶爾振翅調整方向，慢慢飛往遠方。海豚也是用半邊腦休息，再浮出水面呼吸。大多數的魚類睜著眼睛定點休息，但有的魚類利用水流通過鰓來呼吸，即使睡覺也必須保持游動。這些研究發現，讓我們見識到各式各樣的睡眠形態，令人讚歎萬物為求生所展現的特技真是奇妙無比！我正在看的是去年底發表在《自然．通訊》期刊上的一篇論文，談的則是人們睡眠型態的不同表現。」

這個研究是加拿大馬吉爾大學與Mila魁北克人工智慧研究所的研究團隊，聯合英國牛津大學的演化心理學家，從擁有50萬名介於40 ~ 69歲成人的英國生物樣本庫中，抽選2萬7000個樣本，利用AI分析他們的結構、神經纖維及功能連結三種不同的腦造影像，和所填寫的問卷資料與醫療數據比對，再把訓練好的演算模型套用到美國「青少年大腦認知發展研究」裡約1萬550人的資料集加以驗證。結果發現，習慣晚睡的夜貓族和習慣早起的早鳥族這兩種極端的睡眠型態，擁有各自的亞型和其相對應的大腦影像特徵，而這些特徵又跟不同的行為和身心狀態相關，是以往睡眠研究所忽略的！

窗外逐漸出現樓房，台中站快到了，我不由得加快語速說明。夜貓族分成三種亞型。第一亞型的認知能力強，甚至比早起的鳥兒還要好，但情緒變化無常，易衝動，愛挑戰新奇事物。第二亞型很少運動、愛玩電玩和抽菸，大腦白質完整性較差，屬於憂鬱症和心血管疾病的高風險族群。第三亞型以男性居多，無憂鬱傾向，好杯中物，菸癮大，體內睪固酮濃度高、性激素結合球蛋白（SHBG）濃度低，容易有心血管和攝護腺疾病。早鳥族也分成兩種亞型，一類就是健康寶寶，不吸菸、少喝酒，也很少從事高風險的行為，雖然容易焦慮緊張，但情緒相對穩定；另一類卻完全相反，常常情緒低落，具有睪固酮濃度低、SHBG高的特徵，這個亞型的女性比例高，有憂鬱症傾向和婦科方面的疾病。

研究者也發現一些有趣的現象，五種亞型在兩個資料庫的年齡分佈上呈現不同模式。例如在英國成人資料庫中，夜貓族第一類較常出現在年輕的成年人，在美國青少年樣本中則常出現在年齡較大的群體；早鳥族第一類也呈現相同的跨資料庫年齡趨勢反轉。而第三種夜貓族和第二種早鳥族所呈現跟性別相關的特徵，在不同年齡層之間則是一致的。

這個利用巨量資料完成的睡眠研究很有趣，因為不同的睡眠型態，反映的是基因、環境變數和生活形態非常複雜的交互作用結果，可惜還無法回答腦影像和睡眠型態的因果關係。此外，失眠會有哪些型態，和情緒、認知、健康表現又有何關聯呢？畢竟現代人想睡睡平安，已成一件奢侈的事。

高鐵穿越千畝田，輕輕落腳高樓房。台中站到了，我起身讓年輕女士下車。她轉頭答謝，俏皮的說：「我是夜貓子，屬於第二亞型，以後會特別注意心血管方面的健康！」高鐵又緩緩啟動，我閉眼沉思，我從小就是「暗光鳥」，總是晚晚入睡，睡一會兒就醒，醒來後習慣性捉起床邊小說讀幾頁，眼睛累了又馬上睡著，就這樣一晚三、四次的「充電式」睡眠，但不待陽光照入，就會自然醒來，所以又是早鳥族！不曉得這是哪一型？

那你呢？你屬於哪一型？

延伸閱讀

（本文出自2026.8.1《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

科學人雜誌

相關新聞

科學人／睡睡平安：夜貓或早鳥，你屬於哪一型？

為了趕早上9點前到高雄醫學大學參加會議，我一早就搭高鐵南下。上車後，找到預訂的走道位坐下，沒多久靠窗座位的乘客也到了，我忙不迭起立讓道。一位穿著套裝、手臂上有時髦刺青的年輕女士很客氣的點頭致謝，她快速就座，把電腦包往腳邊一放，頭往後仰，雙眼一閉，很快就睡著了，就連高鐵駛離月台也渾然不覺。看她睡得很沉，我好生羨慕，拿起隨身攜帶的《科學人》雜誌和列印的論文閱讀，讀到眼睛酸澀時，我也能小睡片刻！ 車子快到新竹站，許多乘客準備下車，看起來都是到這個科技城上班。走動的聲音把我鄰座的年輕女士驚醒了，她帶著幾分睡意，慌張的往窗外張望。我好意提醒，這是新竹站。她有點窘迫，尷尬的說：「我要到台中開會，趕了一夜報告，一上車就睡得迷迷糊糊。」我會心一笑：「能這樣呼呼大睡也很幸福呢！妳安心睡吧，到了我可以喊妳！」過一會兒，她反而坐直，揉了揉眼睛問：「我瞄到你手中的文件有night owl 和early bird字眼，你在看什麼呢？唉！AI當道，每個行業都怕被AI搶走工作。機器人不用睡覺，人為什麼要睡覺呢！」 我被她無奈的語氣逗笑了：「機器人運作需要能源，能源耗盡必須充電，補充能源期間也是在睡覺，不是嗎？」

紐時賞析／申請大學 考試回歸短文退場

A new era of college admissions is unfolding after years of turmoil.

紐時賞析／蓋資料中心公眾意見將受限

The Trump administration is moving to make it harder for communities to weigh in on proposed data centers, even as a backlash against the behemoth projects grows across the country.

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。