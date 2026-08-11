國際小學堂／川普新空軍一號 爭議聲中首航

美國總統川普七月一日首次搭乘新空軍一號時，興奮之情溢於言表，對卡達捐贈的這架豪華飛機讚不絕口，形容這架專機「真是太棒太壯觀了，簡直無與倫比」。這架裝潢華麗、配有豪華臥室、水晶吊燈與麂皮座椅的波音七四七-八客機，與過去幾任美國總統搭乘的舊空軍一號截然不同。然而，這架被川普視為「夢想座機」的新飛機，從一開始就伴隨著法律、安全與政治爭議。

川普去年參觀這架從卡達杜哈飛抵美國佛州的豪華波音七四七-八客機後，一見鍾情。美國新一代空軍一號專案因波音延誤而一再推遲交機，當時川普團隊正在尋找一架過渡用專機，而這架原為卡達王室打造的客機，正好符合川普期待。

川普：我們應該擁有最氣派飛機

川普認為美國總統座機應該展現世界強權地位。他回鍋白宮後曾抱怨，美國現役空軍一號專機老舊，遠不如中東王室的豪華私人飛機，甚至表示「我們可是美國，應該擁有最氣派的飛機」。

不過，川普去年五月接受卡達王室贈送這架飛機作為新空軍一號，立即引發爭議。批評人士認為，美國總統接受外國政府提供的高價值禮物，可能違反憲法「薪酬條款」，該條款禁止美國官員未經國會同意，接受外國王室或政府提供的禮物。

爭議不只政治層面，這架新空軍一號的安全性能也成為外界關注焦點。

紐約時報報導，卡達贈送的這架客機雖經改裝，但部分安全設備仍不如原本專為美國總統打造的空軍一號，包括反飛彈防禦能力。

改裝趕進度 刪部分重要防護功能

空軍一號實際上並不是單純的飛機，而是一座「空中白宮」。被川普嫌棄的舊空軍一號配備反飛彈系統，機上通訊與電力系統經過強化，能降低核攻擊造成的電磁脈衝影響，也具備空中醫療設施與其他特殊設備。

相較之下，卡達贈機原本只是豪華民用客機。紐時指出，這架機齡約十四年的飛機在改裝過程中，因時間壓力刪減部分重要防護功能，舊空軍一號配備的飛彈干擾系統、額外備援電力以及部分緊急應變設計，都沒裝上。

近兩年工期 被壓縮僅剩下八個月

川普七月七日首度搭乘新空軍一號跨國出訪，到土耳其參加北約峰會，但隔天他離開土耳其時，卻因安全考量換乘舊空軍一號，隨後承認新專機安全功能確實不如舊機。他七月十九日搭乘新機返回華府時，被問及新機缺乏反飛彈系統一事，表示這架飛機近期將會暫停服役約一個月進行全面的升級，「達到最高規格」。

這架飛機改裝過程也引發另一波爭議。紐時報導，正常需要至少十八至廿四個月的改裝工程，因川普要求趕在七月四日美國建國二百五十周年前投入使用，被壓縮至約八個月，川普也親自參與機艙內裝、塗裝、安全配備與通訊系統決策。

缺失被曝光 記者收傳票引發批評

報導指出，若要將卡達贈機改造成與舊空軍一號相同安全規格，可能需要數年，成本超過十億美元。即使採取縮減方案，這次改裝費用也達四億美元。此外，美國空軍還租用同型貨機供飛行員訓練，空軍部長明克還承認，曾從「哨兵」核武現代化計畫資金中調度經費，因應相關開支。

新空軍一號引發的另一場風波，涉及新聞自由。紐時揭露卡達贈機缺乏部分防禦系統後，白宮要求聯邦調查局調查消息來源，多名紐時記者收到聯邦大陪審團傳票，要求就洩密事件作證。紐時批評此舉打壓新聞自由。

機身改塗裝 電子設備可能受影響

撇開這些問題，這架新空軍一號的確充分展現川普個人風格。川普推翻使用數十年的傳統淡藍與白色塗裝，改採紅、白、金與深藍色，他表示「淡藍色不適合我們」。儘管空軍官員曾警告，深色塗裝可能提高機身溫度，影響部分電子設備運作，川普仍堅持己見。

多年來，空軍一號一直是美國總統權力與國家形象象徵，藍白塗裝與機身側面「美利堅合眾國」字樣，成為全球熟悉的美國標誌，它還是好萊塢一部動作片主角，片名就叫「空軍一號」。

美國總統卸任後，經常談起最懷念的事情之一就是搭乘空軍一號。前總統布希曾說，「我的行李從來沒丟過」；歐巴馬則提到，「不必排隊脫鞋安檢」。

然而，沒有人比川普更執著於這架飛機。在第一任內，他就希望用更現代、更豪華的新機取代一九九○年開始服役的舊空軍一號，甚至在白宮橢圓辦公室擺放新機模型，卸任時還帶回佛州海湖莊園展示。

對川普而言，這架新空軍一號不只是一架飛機，而是一個象徵，是配得上世界最有權勢人物、可以炫耀的飛行堡壘。