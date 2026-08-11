國際小學堂／美國總統座駕 記錄200年科技史

美國首任總統華盛頓就職時，乘坐馬車前往就職典禮現場。兩百多年後，川普搭乘防彈座車「野獸」進入白宮。紐約時報報導，美國總統的座駕和維安模式隨著時間演進，而每一次重大改變，都與科技進步和歷史事件息息相關。

美國總統出行歷史呈現出一種趨勢，就是日漸與外界隔離，安全措施逐漸加強。美國內戰期間，林肯總統經常獨自騎馬往返夏季官邸「士兵之家」和白宮。第一夫人瑪麗感到擔憂，堅持要求軍人陪同他。

甘迺迪遇刺 總統車隊不再公開

小羅斯福總統喜歡自己開車，但因患有小兒麻痺，他使用特製手動控制裝置。甘迺迪總統遇刺後，總統車隊公開亮相成為歷史，而現代美國總統除了極少數例外，幾乎不再親自駕車。一九○一年麥金利總統遇刺身亡是總統維安模式的轉捩點，此後特勤局開始專職保護總統。

同時，總統出行方式發生巨大變化。麥金利是第一位乘坐機動車輛的總統，老羅斯福則是第一位乘坐政府汽車的總統。他的繼任者塔虎脫為白宮購置了幾輛汽車，並將馬廄改建成車庫。

老羅斯福 搭海上白宮斡旋戰爭

威爾遜是第一位在任期間訪問歐洲的美國總統，曾兩次乘坐華盛頓號郵輪橫渡大西洋，參與第一次世界大戰後「凡爾賽條約」談判。

美國總統還曾擁有專用遊艇，時間長達近一個世紀。從一八八○年到一九七七年，多艘不同船隻先後充當「海上白宮」。其中約八十三公尺長的「五月花號」是第一艘豪華版總統遊艇，老羅斯福總統在斡旋日俄戰爭期間就曾使用過，他的遠房表親小羅斯福總統曾在總統遊艇「紅杉號」上與艾森豪將軍討論諾曼第登陸計畫。

然而，卡特總統就職後為因應當時經濟和通膨問題，展現節約作風，將「紅杉號」出售，美國總統遊艇傳統就此終結。

小羅斯福 美國首搭機出行總統

小羅斯福總統是第一位搭飛機出行的在任總統，他搭乘的是一架綽號「神聖母牛」的道格拉斯ＶＣ-54Ｃ「空中霸王」飛機。他曾乘坐這架飛機與英國首相邱吉爾、蘇聯獨裁者史達林舉行峰會，包括在卡薩布蘭加、德黑蘭和雅爾達的會晤。

甘迺迪則讓總統專機成為美國的標誌。他下令將一架總統專用的波音七○七塗成藍白相間，機身上「美利堅合眾國」字體比照「獨立宣言」。此後歷任美國總統都搭乘相同塗裝的飛機，但川普不喜歡，堅持新空軍一號改成紅、白、藍三色塗裝。