115年國中會考社會科：不只考記憶，圖表、跨科是關鍵

115年度國中教育會考已於5月順利落幕，今年社會科的命題方向持續以長文本、多圖表的方式，測驗考生能否從圖文資訊中提取關鍵訊息，並進行合理判斷與解釋，「閱讀力」、「邏輯力」與「內化力」三大能力成關鍵。現在，就跟著彤妤老師一起剖析115年國中會考社會科試題，掌握未來趨勢吧！

地理：圖表判讀仍是得分關鍵

今年的地理科持續維持「圖表多、情境多」的特色，不只要知道地理知識，更要能從地圖與圖表中找出線索。例如：第29題以臺灣地名中的「坑」測驗考生判讀等高線中河谷地形的能力；第17題以俄烏戰爭的時事測驗歐洲的能源政策與石油產業發展；第42題出現考生相當陌生的蘇丹喀土穆，但實際上是在測驗考生的讀圖能力，與對西亞與北非地理情勢的掌握。

因此，未來的考生在準備時，應熟悉臺灣與世界各國的重要位置、經緯度、地形與氣候等基礎概念，並加強地圖、統計圖及多元資料的判讀能力。

歷史：理解時空脈絡勝於死背年代

歷史題近年不再只問「事件發生在哪一年」，而是透過文字史料、圖片與情境，要求學生判斷事件所處的時代及其前因後果，例如：第20、34題提到的史料，但實際上只要掌握西元七至八世紀正是中國的唐朝，基督教出現在西元一世紀等概念，即可快速解題；第15題則結合美洲古文明位置與地震帶的概念，持續有跨科整合的命題方向。

因此，未來的考生在準備時，除了建立臺灣、中國與世界史的時間軸，也應理解事件前因後果及不同區域間的互動，而非只背人物、年代。

公民：釐清生活情境中的專有名詞

公民科持續將法律、政治、經濟與社會概念融合日常生活的情境出題，例如：第38題透過環保APP連結消費者選擇、社會變遷與權利救濟等概念；第12題透過法國臭蟲測驗全球化、文化衝突、氣候變遷等概念。面對這類題目，不能只背名詞定義，而要理解概念之間的差異及實際應用。

因此，未來的考生在準備時，釐清專有名詞仍是基礎，但更重要的是能辨別相似概念，並理解它們在真實社會中的應用。

整體而言，考生在準備社會科時，除熟記基礎知識，更應培養閱讀理解、圖表判讀、時事連結及跨科整合能力。彤妤老師表示可從以下三方面來著手：

1.做好「基本功」：最基礎的就是熟悉重點概念，才能練習題目。

2.多做語文科「閱讀測驗」：練習從陌生的長題幹中找線索、做推論。

3.考前多「練題」：鄰近考試時多練習題目，尤其是考前還是要每天做題目，養成解題的連鎖反應。

考生們只要掌握社會科的得分關鍵，要獲取高分絕非難事唷！