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好讀周報／K-pop加持韓文系滿招！追星成動力 就業出路廣

聯合報／ 好讀周報
學者專家表示，年輕人想念韓文系的主因，其實不只因為韓劇、K-pop的影響。圖為南韓女團NewJeans。（圖／法新社）
學者專家表示，年輕人想念韓文系的主因，其實不只因為韓劇、K-pop的影響。圖為南韓女團NewJeans。（圖／法新社）

文／記者許維寧、董俞佳、李芯

韓流加持下，國內少數韓文系招生強勢、連年滿招。韓文系教授不諱言，學生多是因韓流熱選擇讀韓文系，從興趣出發再轉變為現實生活中的實質專業，不少學生未來盼投入筆譯、口譯，甚至成為外交與商務人員。

上班族Ｈ（化名）說，國中二年級時，迷上南韓男子團體2AM，為此還註冊韓文平台、刷卡，只為在電腦桌前看線上演唱會。為此也決定自學韓文，「我真的很想要聽懂他們直播時說什麼，每一個字都要聽懂」。

「我們學生真的非常哈韓。」文化大學韓文系副教授許怡齡談到，跟學生破冰，第一句就問「你喜歡誰」，學生就會秀出身上穿的周邊Ｔ恤，或分享正在追的練習生。

社會多將追星視為玩物喪志。但許怡齡觀察，追星的學生其實多有生活重心，從追演唱會、訪談開始，「當想看懂偶像的直播，就勢必得提升語言能力。」課堂練習造句時常用的例子是「你想從事什麼職業？」不少學生會說，想成為即席口譯、筆譯。

許怡齡表示，韓文就業體系不窄，除了外交、商務，也有人成為串流平台的選片人員、出版業的審書員。也許追星真的花費很多時間心力，「但我不會太擔心他們。」完全沒興趣的學生反而較讓人擔心。

政大韓文系主任陳慶智也說，近年申請、繁星入學的學生多是喜歡韓流文化，中小學就接觸，加入韓舞、韓歌社，約莫高中時開始學韓文，有人甚至已通過韓語檢定考試，持四級、五級成績入學，畢業後不少是投入外交、經貿特考；最大宗則是投入IC產業、遊戲業等。

文化大學韓文系學生在世大運期間擔任韓文翻譯，表現獲肯定。(圖／文化大學）
文化大學韓文系學生在世大運期間擔任韓文翻譯，表現獲肯定。(圖／文化大學）

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