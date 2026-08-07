閱讀數學／克卜勒的母親(上)

1577 年的冬夜，一位德國媽媽牽著6歲的小兒子，來到鎮外的小山丘。媽媽指著夜空中的一道光芒，告訴孩子那叫做「彗星」。

⠀

「我對天文學的熱愛，從六歲那年母親帶我看彗星開始。」

時間快轉四十多年，克卜勒（Johannes Kepler）已是名滿全歐的天文學家了。此刻，他同樣握著老母親的手，但兩人之間隔著監牢的柵門。他安慰被鎖在地上的母親，一定，他一定會替她洗刷冤屈，帶她離開這裡。他不會讓任何人叫自己的媽媽「女巫」。

根據記載，克卜勒之母Katharina Guldenmann，出身於經營旅館的家庭（旅館叫做「太陽」，對天文的愛是家族興趣嗎），常調配草藥給客人或鄰居喝。然而，就是因為這件事，被另一位婦人Ursula告上法院，對方說自從喝過她的藥後，身體就一直虛弱。當然不是真的，整件事的起因很可能源於人際衝突與地方糾紛。

然而，在一番操作下（Ursula家族中有人是地方官員），Katharina個性比較強悍，平常也得罪了一些人。陸續就有人跳出來指控Katharina是女巫，其中還包括了一位老師的控訴：

「Katharina不識字，10年前我在她家替她念兒子寄來的信時。喝了一口錫杯裡的酒，之後，我的腿就瘸了。」

10年前的事情！類似這樣的罪名，最終累計起來竟然將近50條。就這樣，1620 年 8 月 7 日，73 歲的 Katharina 被警察帶走，鋃鐺入獄。

克卜勒知道這件事後，立刻放下一切事情，趕回來替母親辯護。當時女巫的控訴不是說著玩的，常有年長獨居女性，因為某些行為被判定為女巫。初次對克卜勒母親提出女巫審判的地方官，就指控過15位女巫，超過一半被處死。

克卜勒走訪每一位證人，反覆比對時間、地點、人證。對他來說，這不再是科學研究，而是拯救母親。他常坐在牢房裡，陪母親回憶每一條指控背後的事件，再親自替母親寫下百餘頁的辯護書。

（未完待續）

⠀