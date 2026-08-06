新聞中的公民與社會／荷莫茲海峽議題受矚…海峽收費一次看 反映全球治理制度如何協調

一、時事掃描

全球海峽收費一次看！台灣海峽黃金身價曝光 美伊戰爭前，船舶可自由通行荷莫茲海峽，如今德黑蘭對海峽航運收費蠢蠢欲動，就連美國總統川普也在13日喊話針對海峽徵收20%費用，引發外界關注全球供應鏈對少數戰略水道的依賴。彭博經濟研究分析師法拉爾指出，海峽最終安排可能建立具有全球影響的新先例。【2026/7/15聯合影音網】

二、命題趨勢

全球重要航道牽動國際貿易、能源運輸與供應鏈安全，也是各國競逐戰略利益的重要場域。近年受地緣政治衝突影響，荷莫茲海峽、台灣海峽及蘇伊士運河再度成為國際關注焦點。本新聞命題焦點包括國際法、全球化、國家主權、公共利益與全球治理，對應SDG9產業創新及基礎設施、SDG16和平正義及健全制度、SDG17促進目標的夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年7月，美伊地緣政治衝突升溫，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的通行權與收費問題，再度引發國際社會關注全球重要航道的管理方式。依《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），供國際航行的天然海峽原則上適用過境通行制度，沿岸國不得因外國船舶通過而徵收通行費；但得針對引水、導航及航行安全等特定服務收取費用。另一方面，人工運河則可依其管理制度向通行船舶收費。下表為全球部分重要航道的管理概況。

某學者閱讀上表後認為，不同航道雖採取不同管理方式，但其制度設計皆反映全球治理制度如何協調國家主權與全球公共利益。請先於下表左欄寫出最能支持該學者觀點的兩項資料代號及其關聯(15字內)，再於右欄勾選一項最符合其觀點的制度原則。

答案：

四、歷屆試題

亞洲某小國於21世紀初期，正式成為世界貿易組織(WTO)會員國，並依入會承諾，開放農產品進口。該國入會前原本是稻米自給自足的國家，卻被WTO要求開放稻米進口，該國農業團體因而參加全球農運組織，至WTO部長會議會場外抗議。全球農運組織反對WTO，認為歐美等大國透過WTO控制國際貿易並箝制小國，不但未促進貿易或刺激經濟成長，反使各國糧食自給計畫淪為空談，更擴大國家之間和國內的貧富差距。該組織主張，各國應依不同的發展條件與社會需要，支持國內的農民及農產品，而且WTO應立即解散，以杜絕富有國家繼續危害小國農民的生存權利。依據題文推論全球化對國家治理帶來的挑戰，下列哪項論述最合理？(2024分科)

(A)經濟衝突取代政治競爭，改變國家主權運作

(B)全球連動加深，影響政府控制環境變局能力

(C)非政府組織跨國運作，削弱國家的治理能力

(D)全球貿易更加互相依賴，改變國家治理疆界

答案：B