閱讀數學／牛頓的姪女（下）

上週我們聊到牛頓跟他的外甥女Catherine Barton，一起生活了很多年，但幾乎沒有留下她在科學上的任何著作、紀錄。而在她過世兩年前，義大利出版了一本書叫《給女士的 Newton 主義》（Il Newtonianismo per le dame）。突顯出那個時代對女性數理差的刻板印象（註）。Catherine 有沒有讀過這本書？我們不知道。但她生處的，就是預設女性不參與數理的年代。

當時女性被認為該學習的是：跳舞、樂器、刺繡、法文、聖經等等。還存在著：「在婚姻市場上鼓勵女子隱藏學術智力，以免嚇跑求婚者」

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因此，拉丁文、希臘文、數學、自然哲學，都會被排除在科目之外。Catherine 留下的一些資料，剛好就很符合這個標準。讀完這些資料後，以下是我個人的不負責任猜測：

我認為 Catherine 某種程度上懂數理，而且應該有一些興趣，畢竟耳濡目染，看到牛頓跟那麼多大科學家交流，他們展現出來對科學的熱情，多少有感染到她。她至少深知這些事情的重要性，因為 Catherine 過世後，他的後代依然守護著牛頓沒出版的數理手稿長達百年。

但她太聰明了，她深知該怎麼樣成為一位符合社會期待的女性。那是個連他最敬愛的牛頓舅舅，也沒有意識到女性可以、甚至被鼓勵學習數理的年代。無數個夜晚，坐在一旁聽著牛頓跟科學家們討論物理、數學，Catherine 坐在一旁，她可能多少都懂一些，她可能會對其中一些內容感興趣。奈何那個時代的氛圍，讓她連興起：「等等跟牛頓舅舅討論一下剛剛講的定理。」這樣的念頭都無法。

註：很諷刺的是也在差不多的時間點，沙特萊侯爵夫人正在翻譯牛頓《自然哲學的數學原理》。就對這本科普書頗有微詞：「書中的對話充滿機智與知識，但我不喜歡這種風格用在哲學上。『愛的力量按時間平方反比、距離立方反比遞減』這種比喻，對我來說很難消化。」