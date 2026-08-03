閱讀數學／牛頓的姪女（中）

上週我們聊到牛頓跟他的外甥女Catherine Barton，照理來說他們一起生活了很多年，她應該很常聽到舅舅跟其他人討論，作為後來保管牛頓手稿的人，她也應該看過不少論文。只要她有興趣，Catherine 隨時都可以直接問：「舅舅，你提出的運動定律是什麼啊？」

牛頓親自講解牛頓定律！物理愛好者聽到根本就要直接幸福到死掉。而且牛頓是真的有教 Catherine，大數學家迪摩根（Augustus De Morgan）就曾留下這段紀錄：

「Miss Barton 是 Newton 親自教育的——而且就所有可確認的紀錄來看，她是 Newton 全部姪甥中唯一一個。」

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牛頓老師興之所至，信手捻來個流數法（微積分）、光學、運動定律，他自己對這些那麼有興趣，對象又是他最親密的外甥女——奈何我靠著 Google 跟 AI 搜尋，尋遍現有的網路資料，都找不到任何 Catherine 討論科學的資料。這非常奇怪。因為牛頓親自指導過的其他男學生，都有留下科學通信、手稿等等。如果他有教 Catherine，那應該也有留下紀錄，所以只有兩種可能：

1. 牛頓沒教 Catherine

2. 有教，但這些手稿被認為不重要（住在一起不需要通信，這也是個意外的缺點），沒有保存下來。

不過，我倒是找到了在 Catherine 過世兩年前，義大利出版了一本書叫《給女士的 Newton 主義》（Il Newtonianismo per le dame）。書中透過一系列侯爵夫人的對談，介紹光學與顏色理論如稜鏡實驗、白光被分解成七色光譜等知識。某種程度來說這就是一本科普書，跳過了數學推導，用愛情來比喻，例如「愛的力量按時間平方反比、距離立方反比遞減」（註）。

書本身沒問題，但書鎖定的目標群眾「女性」，反而突顯了那個時代的普遍認知：女性數理差，喜歡浪漫包裝。就像我有時候會刻意用動漫故事來包裝科普，都是為了特定族群的投其所好。

（未完待續）

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