115國中會考數學科／素養長文不用怕！掌握「資訊轉譯」 116會考數學穩拿高分

今年是108課綱實施後的第五屆國中教育會考，數學科維持選擇題25題、非選擇題2題，共27題的結構。較明顯的變化是題組題由2題增加為3題，範圍由第24、25題擴大為第23至25題。

國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心在試題說明中指出，數學科納入非選擇題，旨在「評量學生表達解題過程與思維的能力，強調數學溝通的重要性」，呼應108課綱重視數學表達與溝通能力的核心理念。

李熙老師分析，25題選擇題中，以解題應用題最多，共10題。第1至14題大多聚焦單一數學概念，計算量不大。整體試卷則呈現「情境化、跨領域、閱讀量大」三大特色，從培養皿細菌生長、全國用電量，到跨單元題組，都要求考生先理解情境，再將資訊轉化為數學關係。

第17題，以全國用電量為題材，考查等比成長概念，部分誘答選項以線性成長方式設計，容易誤導未掌握等比成長概念的考生。非選擇題第2題則結合正六邊形與30°、60°、90°直角三角形邊長比，若只熟悉畢氏定理，而未掌握特殊直角三角形的邊長比，作答時容易受阻。李熙老師觀察，這題較能區分不同程度考生的表現，關鍵在於是否熟悉特殊角邊長比。

非選擇題即使未能算出最後答案，只要寫出合理的解題步驟，仍可能獲得部分分數，因此不要輕易留白。至於選擇題第1至10題，多屬可優先把握的基礎題，考生應先穩定拿分，再處理較具挑戰性的題目。

今年幾何題數雖較往年減少，但部分題目仍具有相當挑戰性。對以A＋＋為目標的考生而言，選擇題第22題與非選擇題第2題，將是高分考生拉開差距的關鍵。

李熙老師認為，未來會考仍將著重概念理解與情境應用。部分題目看似敘述較長，真正的難點往往是讀懂題意；若能整理已知條件，並將情境轉換成數學式，後續計算通常不會過於複雜。

李熙老師給新一屆考生準備會考的建議：

原則1：強化基礎運算與長文閱讀能力

想在數學科取得高分，考生必須具備穩定的基礎運算能力，並熟悉核心概念。會考多數題目的計算並不複雜，關鍵在於算得快、算得準，才能保留時間處理較具挑戰性的題目。

面對文字量較大的情境題，考生也要能讀懂題意、整理已知條件。只要抓住關鍵資訊，多數題目便能順利列式求解。

原則2：從日常生活中培養數感

在日常生活中處處可見數學，譬如購物的折扣、點餐的優惠、新聞數據與生活議題等等，都能成為培養數感的素材，平時多觀察數字之間的關係，也有助於面對不同情境的數學題。

原則3：透過平時練習增進邏輯能力

許多學生習慣大量刷題，遇到不會的題目時，只模仿解析或背誦題型，面對陌生題目時，往往難以靈活運用。因此，練習時不能只看答案，更要理解題目在問什麼、為什麼這樣列式，並養成先判斷「為了解決問題，需要先求出哪些量」的習慣。

從近年教育會考命題方向觀察，不僅有評量重要概念的「學科基本題」，也有結合日常生活情境的「生活情境題」。在這些生活情境的試題中，由於題幹敘述會提供較多資訊，考生必須解讀題目資訊來探究相關議題。為避免部分篇幅較長的試題會增加學生的閱讀負擔，各科將視情況調降試題本題數，但試題本整體難度仍將維持適中。

李熙老師預估，116會考仍將延續108課綱素養導向，持續以生活情境命題，重視閱讀理解、資訊轉譯及跨單元整合能力。