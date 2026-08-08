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好讀周報／日本「幼老共生」 社會認同度高 強調日常互動不刻意

聯合報／ 好讀周報
日本各地有多處幼老共生機構。日本普遍對幼老互動認同度高，活動也更強調「日常生活中的共生學習」。（圖／朝陽科大幼老共園推動中心）
日本各地有多處幼老共生機構。日本普遍對幼老互動認同度高，活動也更強調「日常生活中的共生學習」。（圖／朝陽科大幼老共園推動中心）

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文／記者董俞佳

少子化高齡化同步加劇的背景下，讓幼兒與長者跨世代互動的「幼老共學」或「幼老共園」逐漸成為社會關注的議題。朝陽科技大學幼老共園推動中心副執行長、幼保系助理教授楊淑雅隨團赴日本參訪多處幼老共生的機構。她觀察，日本推動幼老互動的方式與台灣有明顯差異，日本普遍對幼老互動認同度高，活動也更強調「日常生活中的共生學習」，而非刻意設計的課程活動，在社會接受度上顯得更加自然。

楊淑雅表示，此次參訪的機構多為日本的「保育園」。日本目前仍維持幼稚園與保育園分流制度，其中保育園收托年齡從0歲至6歲，主要由社會福利體系管理；幼稚園則屬教育體系。相較之下，台灣早已完成幼托整合，2至6歲統一由教育部主管的幼兒園收托，而0至2歲托嬰中心則屬社政體系。

她指出，制度上的差異影響了幼老互動的場域。在日本，幼老共生或跨世代互動多發生在保育園，而非幼稚園，其中一個重要原因是保育園托育時間較長，一天可達近8至10小時，相較之下幼稚園通常只有4至5小時，時間上較不利於安排跨機構活動互動。

在實際運作上，楊淑雅觀察到兩種主要型態。第一種是「同一基地型」，即保育園與老人照護機構位於同一塊土地上，例如一側是保育園，另一側是養護型老人之家。這類型的互動多由幼兒園老師帶著孩子定期前往長者機構，透過唱歌、表演或簡單互動，與長者交流。

另一種則是「社區型模式」。保育園與老人機構雖不在同一基地，但距離不遠，例如約500公尺左右，長者可以散步到保育園來參與活動，也可以是保育園老師帶著孩子到老人機構進行共學活動。這些長者多屬健康型老人，因此能較自由地參與跨世代互動。楊淑雅說，這樣的模式更像是社區中自然生活的一部分，而非僅是特別安排的活動。

除了制度與場域差異外，楊淑雅也感受到台日社會氛圍的不同。她指出，在台灣推動幼老共學時，往往需要面對家長的疑慮，例如是否會有疾病傳染的問題、長者與幼兒互動是否安全，甚至有家長會擔心孩子與異性長者配對互動的情況。

然而在日本，多數機構表示家長對幼老共生的接受度相當高，普遍認為孩子與長者互動是有益的經驗。她認為，這與日本更早進入超高齡社會有關。隨著高齡人口比例持續上升，日本社會普遍認為長者具有豐富的人生經驗與智慧，可以在與孩子的互動中發揮價值，因此形成較高的社會認同。

楊淑雅指出，日本對於幼老互動的理解，也與台灣略有不同。日本較少使用「共學」或「共園」這樣的概念，而是以「幼老共生」或「幼老連攜」來描述這樣的關係。其核心並非課程設計，而是創造空間與生活情境，讓孩子與長者自然相遇。

例如在一些保育園中，長者可以與孩子共享公共空間，孩子遇到不會的事情也可以向長輩請教，長者則透過分享經驗或簡單協助，參與孩子的生活。整體互動更像是生活中的陪伴，而不是固定課程。

在幼老共學中，長者是能解決問題、傳承經驗的人生導師。（圖／嘉南藥理大學幼保系主任賴羿蓉提供）
在幼老共學中，長者是能解決問題、傳承經驗的人生導師。（圖／嘉南藥理大學幼保系主任賴羿蓉提供）

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