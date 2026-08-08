好讀周報／蟑螂黨獲勝！印度國考醜聞連爆 教育部長下台、總理承諾改革

文／陳韻涵輯

印度國家級考試接連爆發試題外洩與作弊醜聞，青年團體「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）過去兩個月來發起大規模抗議示威，訴求教育改革並要求教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）下台。普拉德漢7月25日請辭，總理莫迪（Narendra Modi）宣布成立專案小組，承諾推動考試制度改革並計畫提出嚴懲作弊的新法案。

青年主導的「蟑螂人民黨」上月25日宣布，政府已接受蟑螂人民黨的主要訴求，包括改革考試制度、賠償考試外洩受害者家屬、撤回部分對示威者的指控且承諾不會對示威者採取法律行動，因此結束持續數周、占據印度首都新德里市中心賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場的抗議行動。

蟑螂人民黨創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）離開現場前說：「這不是結束，我們很快會再見面。」

●醫學考題外洩引公憤 網路迷因變抗爭力量

這場運動源於今年5月爆發的印度全國醫學入學資格考試（NEET-UG）試題外洩事件，影響將近200萬名考生，考試取消並重新舉行。消息指出，這起考題外洩事件與超過20名學生輕生有關，引發全國憤怒。

蟑螂人民黨（Cockroach Janta Party，簡稱CJP）原本只是網路上的政治諷刺團體，名稱取自惡搞執政黨「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party，簡稱BJP），以及印度最高法院首席大法官坎特（Surya Kant）今年5月中旬在一場庭審中，將造假學歷、無所事事的印度失業青年比喻為「蟑螂」，讓年輕世代群起激憤。

網友接著留言寫下，「如果所有的蟑螂團結起來，會怎樣？」這句網路留言意外激起印度青年的熱情，短時間內吸引數百萬人支持，虛擬世界的網路迷因文化迅速演變成現實社會中的全國性青年抗議運動。

蟑螂人民黨支持者拿著的抗議海報，印有因考題外洩輕生的學生照片。（圖／路透）

●短影音梗圖散播訊息 首次大規模政治動員

英國廣播公司報導，22歲學生薩基（Sakhi）說：「這是我第一次感到，我們能夠透過抗議促成改變。」

薩基認為，政府雖掌握主流媒體、臉書（Facebook）、通訊軟體（WhatsApp），卻忽略了年輕人愛用的影音媒體Instagram等新興平台，使年輕人得以透過短影音、梗圖及直播等方式，快速散播訊息。示威者以蟑螂裝扮、創意標語及迷因表達不滿，讓抗議迅速擴散至全印度各地。

這場抗議的規模原本不大，直到7月18日，絕食中的教育改革倡議者旺楚克（Sonam Wangchuk）遭警方強制送醫，引爆輿論。

7月20日，大批群眾響應蟑螂人民黨的號召前往國會抗議，遭警方以警棍、催淚瓦斯及霰彈槍驅散，超過100人受傷掛彩。

警方暴力執法的畫面透過社群媒體瘋傳，激起更多民眾加入蟑螂人民黨的行列。

18歲青年卡達姆（Harshvardhan Kadam）拍下警方威脅栽贓毒品罪的影片，累積上千萬次觀看，涉事警員遭停職法辦。他說：「我不是要害他被停職處分，只是想記錄警方如何對待和平示威者。」

觀察人士認為，這是印度Z世代青年第一次大規模的政治動員。

●教育部長雖已請辭 政府會兌現承諾嗎

面對社會輿論壓力，莫迪政府7月底終於宣布成立專案小組改革考試制度，承諾提高透明度、運用科技防止舞弊、嚴懲作弊者，並將賠償受害學生家屬且撤銷部分案件。教育部長普拉德漢隨後請辭，說道「過去十幾天發生的事件令我痛心」。蟑螂人民黨之後宣布政府接受該黨訴求，正式結束抗爭。

不過，政府答應的部分承諾仍存在爭議。蟑螂人民黨要求約20個受害家庭分別獲得1000萬盧比（約新台幣338萬元）的賠償，政府僅表示將提供「法規允許範圍內的最高賠償」。

此外，政府雖然承諾在印度人民黨執政的邦，不會追究示威者的責任，但西孟加拉、阿薩姆及比哈爾等地仍陸續傳出逮捕與警方開槍制伏示威者的事件。蟑螂人民黨要求警方及準軍事部隊公開道歉，也未獲政府正面回應，並表示將透過蒐證追究涉及暴力執法的警員責任。

支持者們衝破路障，慶祝印度教育部長普拉德漢辭職。（圖／路透）

●未來不只聚焦教育 轉型政黨仍待評估

半島電視台（Al Jazeera）報導，對於未來方向，蟑螂人民黨尚未提出明確藍圖，僅表示將暫時休整，未來不再只聚焦教育，而是透過類似「市民大會」的方式，討論青年失業、教育私有化等更廣泛議題，至於是否正式轉型為政治團體仍待評估。

分析人士指出，CJP領導人多來自傳播領域，缺乏政治經驗，短期內未必能與政府正面競爭，但創辦人迪普克的出身來自印度種姓制度中最底層的賤民（Dalit），其政治號召力值得觀察。

●在野黨趁勢施壓 莫迪形象重挫

反對黨則趁勢要求追究政府更高層的責任，「國民大會黨」（Indian National Congress）領袖甘地（Rahul Gandhi）要求政府就警方鎮壓公開道歉，並要求內政部長沙阿（Amit Shah）及德里警察局長下台；社會黨（Samajwadi Party）則稱普拉德漢辭職是「新世代的重大勝利」，呼籲徹底改革考試制度並改善青年就業。

賈塔爾曼塔的抗議現場已恢復平靜，政府派員清除塗鴉與標語，但牆上仍留有「普拉德漢只是一個例子，下一個輪到莫迪」，以及「我們沒有工作，如果你把這些抹去，我們明天還會再來」等標語。

分析人士認為，這場僅持續約兩個月的青年運動已重創莫迪政府的強硬形象，也凸顯印度年輕世代透過社群媒體動員政治參與的新模式，後續發展仍值得關注。

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