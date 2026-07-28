國際小學堂／A柱變粗卡視線 法規反增風險

紐約時報報導，近年來美國行人遭車輛撞擊死亡數字攀升，原因之一是主管機關要求車輛Ａ柱（前擋風玻璃兩側的支柱）必須更強固，車廠因此將Ａ柱做得更粗壯，導致駕駛人視線死角區域增加，容易因Ａ柱遮住視線而撞擊行人。

二○○九年美國接連發生多起駕駛因車輛翻覆、車頂遭壓毀而喪命的事故後，美國國家公路交通安全管理局（ＮＨＴＳＡ）規定，車頂必須能承受至少相當於車輛自重三倍的壓力，許多汽車製造商因此採用了更粗、更堅固的Ａ柱。

駕駛變安全 行人卻面臨更高危機

曾長期擔任福特工程經理的佛比斯表示，公司開始採用較粗的Ａ柱後，他和同事很快就發現，駕駛人視野因此降低，駕駛人雖然更安全，行人卻面臨更高風險。

佛比斯說，「我們的設計，很大程度上是把安全偏向車主，也就是車內的人」。

這些潛在風險後來開始受到媒體關注，包括消費者報告等都曾刊文討論。

二○二二年，美國運輸部旗下研究人員，也開始關注大型車輛駕駛人視線問題。該研究中心任務，是找出並解決美國交通系統中的各項問題。

二○二二年十一月，這個研究團隊曾與運輸部及ＮＨＴＳＡ高層召開會議，警告大型車輛因為視線死角過大，正變得愈來愈致命。根據研究人員的估計，每年因此造成數百名行人及自行車騎士死亡，另有數千人受傷。

制度遭檢討 未提出具體行動方案

這些政府研究人員呼籲，相關單位應該重視這個問題，在法規上做出調整。然而，美國政府長期以來幾乎沒有重視車輛尺寸對行人安全影響。

一名ＮＨＴＳＡ高階官員質疑這些行人傷亡數據，並認為新一代行人偵測技術已開始提升道路安全。

曾參與這項研究並出席那次會議的前政府研究員拜恩表示，「他們完全沒有承認這個問題存在」。最終這場會議在沒有提出任何具體行動方案下結束。