國際小學堂／美國皮卡車暴增 助長行人地獄

二○○○年代初期，美國道路上超過一半乘用車是轎車等傳統車款，它們的車頭引擎蓋離地高度較低。到了二○一○年代，休旅車超越轎車成為市場主流，如今美國道路幾乎由休旅車與皮卡（小卡車）主導，許多車款比以往更龐大。紐約時報調查發現，這些大型車輛，恐導致數千名行人喪命。

美行人死亡攀升 富裕國家罕見

數十年來，美國行人的安全性一直穩步提升。然而，大約在二○○九年，趨勢開始逆轉。此後美國行人每年因交通事故死亡人數逐年上升，增加約百分之七十五。

這波行人死亡人數激增現象，一直讓研究人員難以理解。其他富裕國家幾乎都沒有出現類似增幅，這表示像智慧手機導致駕駛分心等因素，並不足以解釋整個現象。

酒駕等導致致命事故的可能原因，長期受到大眾與政策制定者高度關注；然而，車輛體積愈來愈大的趨勢卻鮮少受到檢視，即使美國政府研究人員早在二○二二年便警告主管機關，這種趨勢正危及行人安全。

若車輛尺寸不變 每年少死400人

紐約時報分析聯邦政府及汽車產業的紀錄，包括過去從未被深入研究的車輛尺寸資料後發現，大型皮卡與休旅車普及，是造成行人死亡增加的重要因素之一。

根據估算，如果過去廿五年車輛尺寸維持不變，每年大約可減少二百至四百名行人死亡。

大型車輛更加致命主要有兩個原因，第一是引擎蓋更高，第二是視線死角更大。

美國皮卡車車頭愈做愈高，二○二一年出廠的雪佛蘭Silverados皮卡車(左)比一九九八年同款車(右)高出一截。紐約時報

引擎蓋高度變高 撞人易捲車底

目前美國一般乘用車平均引擎蓋高度約九十一公分。身高低於一六八公分的人（約占美國成年人半數）遭撞擊時，往往會直接被撞倒在地，而不是翻滾到引擎蓋上，大多數兒童更是如此。鑑識專家哈靈頓表示，這類撞擊很容易導致行人頭部被捲入車輪下方。

報導說，身高一七五公分的美國男性，如今有可能被約百分之卅九的車輛撞倒。而在二○○二年，這個比率僅為百分之廿九。

大型車輛不僅因為高車頭而更具殺傷力，更寬大的車身也會遮擋駕駛視線，不利行人安全。

紐時研究團隊利用三維掃描技術，比較美國四款最常見皮卡，發現這些車子越做越高大，前擋風玻璃兩側的Ａ柱也更粗壯，和一九九○年代的同款車相比，雪佛蘭Silverado視線死角區域幾乎增加了一倍，增幅最小的福特F-150，其死角區域仍增加約百分之廿五。

高車頭車輛熱銷 數量增加五倍

分析結果顯示，過去廿年間，美國車輛的組成發生了劇烈變化。愈來愈多駕駛放棄傳統轎車，改開休旅車和皮卡；數百萬人更轉向購買引擎蓋高度超過五十英吋（約一二七公分）、比一般小皮卡更大更高更重的車款，例如福特F-250。

自二○○二年以來，這類高車頭車輛數量已增加超過五倍。

為了解車輛尺寸如何影響事故致命程度，紐約時報建立了一套統計模型，希望估算車輛尺寸變大造成多少行人死亡。

研究首先採用一項聯邦事故資料庫，分析引擎蓋高度、天候狀況、事故發生時間以及是否涉及酒駕等因素，得出在二○一六至二○二四年間，車輛引擎蓋愈來愈高趨勢，大約造成三千名行人死亡。

這項估計其實仍偏向保守。例如，這個資料庫並未納入停車場、住家車道或私人道路等場所發生的事故。據估計，每年有數百名行人在這類場所遭車輛撞死，而且這個數字近年來持續增加。

直到最近幾年，研究人員才開始深入探討大型車輛究竟如何威脅行人安全。

根據獨立專家與汽車產業人士的說法，車輛尺寸並不是導致行人死亡增加的唯一原因。福特發言人李文表示：「若將行人死亡完全歸咎於大型車輛，就忽略了包括道路設計在內的系統性問題。」

汽車製造商表示，新一代能夠偵測並避免撞擊行人的自動緊急煞車系統等安全技術，將能大幅提升安全性。通用汽車發言人葛蘿茲引用一項最新研究指出，配備前方行人自動煞車系統的通用車款，可將行人受傷事故發生率降低百分之卅五。

自動煞停遭質疑 無法穩定發揮

美國國家公路交通安全管理局也將希望寄託於自動防撞系統。然而，許多專家認為，再先進的科技，也無法完全取代駕駛直接觀察周遭環境的重要性。

此外，致力於提升道路安全的「公路安全保險協會」測試發現，許多大型車輛的自動煞車系統，並不能穩定地避免撞擊事故。部分暢銷車款的車主手冊也提醒，這些安全科技在許多常見情況下可能失效，例如惡劣天氣、高速行駛、路面有陰影或高低不平、行人奔跑、推嬰兒車或行人體型嬌小等情況。