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115國中會考英語解析／代名詞、時態、一字多義仍是必考 掌握核心考點更重要

聯合新聞網／ 力宇教育

115年國中教育會考英語科考試已落幕，整體試題難度屬於中等偏易，考題延續近年命題特色，以基礎文法、核心字彙及閱讀理解能力為主軸。題目看似不難，卻更考驗學生是否真正掌握歷年反覆出現的核心考點；愈是熟悉的基礎題型，愈可能因觀念不夠扎實或判斷疏忽而失分。

回顧力宇教育今年3月30日發布的英語會考衝刺文章，當時便提醒考生優先掌握代名詞、三大子句、時態、一字多義及閱讀理解等高頻考點。隨著正式考題公布，可以發現今年試題再次圍繞這些核心內容命題，也再次印證，歷年穩定出現的必考重點，仍是會考準備最值得投入的方向。

Yvonne老師分析，今年英語科文法題並沒有偏難或冷門的考法，反而著重學生是否真正理解文法概念。其中，代名詞題型歷年幾乎年年出現，但考生答對率卻不到五成，顯示許多學生並非不認識選項中的單字，而是無法正確判斷代名詞在前後文所指涉的對象，因此容易失分。

時態題同樣不是只靠背誦規則就能作答。學生必須從句意及時間線索判斷事件發生的先後順序，再選擇正確時態。若只看到單一時間詞便急著作答，沒有完整理解前後語意，仍可能落入題目設計的陷阱。

此外，今年考題也再次出現「一字多義」的命題方式。學生若只熟悉單字最常見的中文意思，面對不同情境時便容易誤判。Yvonne老師提醒，學習單字不能只記住中文翻譯，更要理解單字在不同語境中的實際用法，才能正確掌握句意並提升閱讀理解能力。

今年試題再次凸顯，會考英語所重視的並非單純記憶，而是學生能否靈活運用已學過的字彙與文法。無論是代名詞、時態或一字多義，都必須結合上下文與語意進行判斷。因此，除了建立完整觀念，也需要透過不同情境的題目反覆練習，才能真正提升解題能力。

針對今年克漏字題型，Yvonne老師指出，近年會考克漏字題型整體難度趨於基礎，但越是基本題，越考驗考生對字義、文法及全文脈絡的掌握，而非只看單一句子。解題時除了判斷單字意思，也要結合前後文、事件發展及人物關係進行推論；若遇到無法立即判斷的題目，可先依文章內容暫選答案，繼續閱讀後再回頭確認，往往能透過後文線索驗證原本的判斷。

Yvonne老師認為，準備會考不必追逐冷門或偏難的新題型，更重要的是把歷年穩定出現的核心考點學扎實。代名詞、時態、三大子句及一字多義等內容幾乎年年出現，只要掌握正確觀念，再搭配閱讀理解與情境題型訓練，就能讓複習更有方向。

「現在的趨勢是越考越簡單、越考越基本，但是可以因為這樣放鬆嗎？絕對不行。」Yvonne老師強調。

力宇教育指出，今年國中會考題再次呼應三月會考衝刺文章所整理的複習重點，也顯示以歷屆試題分析為基礎，聚焦高頻考點，仍是提升會考複習效率的重要方法。

「Ai學霸國中英語總複習課程」即以歷屆會考命題分析為基礎，系統整理核心文法、重要字彙與閱讀理解重點，並搭配試題演練與解析、AI智能診斷及個人化補強，協助學生找出學習弱點，聚焦需要加強的單元。透過有系統的複習與練習，學生不必漫無目的地準備，也能更精準地掌握會考必考內容，建立穩固的英語能力，更有信心迎戰會考。

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力宇教育 115會考 英語 英語科

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