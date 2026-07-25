115會考自然科／面對越趨素養化的自然會考題 準備方向看這裡

即將升上國三同學們，看著會考倒數的天數開始跳動，心裡是否湧起一絲緊張感了呢？會考題型日漸靈活，埋頭苦讀已經不足以拿到高分，那我們該如何準備會考呢？

力宇教育特別邀請了三位經驗豐富的老師，為大家深度拆解剛落幕的115會考命題方向，提早看清風向，才能跑得比別人更輕鬆。跟著專業名師，一起贏在起跑點！

◆生物◆

力宇教育的李鴻老師分析，115年國中教育會考生物試題整體難度屬於中等，題目大多取材自課程中的核心概念。涵蓋範圍包括細胞、動物生理、遺傳、生態與植物等主要單元，知識分布平均，較少出現過度細節化的內容，重視學生對生物概念的理解與應用，而非單純記憶。

從命題趨勢來看，今年試題特別強調情境理解與科學推理能力。題目以生活現象、實驗觀察或科學研究情境作為題幹，學生必須先理解題目提供的資訊，再運用所學知識進行判斷。此外，圖表與資料判讀能力仍是重要評量重點。考題大量結合示意圖、數據變化圖及實驗結果，要求學生從圖像資訊中歸納規律並進行推論。顯示會考生物已不只是測驗知識記憶，而是更重視學生是否能夠運用科學方法分析資料並建立合理解釋。

從目前公布的115國中教育會考各題通過率來看，生物考題大都落在0.5-0.7的區間，不僅考驗學生是否能讀懂題意(閱讀能力)，還要能找出題目提供的資訊(分析能力)，並與課本觀念進行連結(基本能力)。因此學生在準備會考時，除了建立扎實的基礎知識外，更應培養閱讀科學文章、分析圖表資訊及解釋實驗結果的能力。生物科題型會從「記住既有知識」朝向「能否運用知識解決問題」，這也是未來會考生物命題持續發展的重要趨勢。

◆理化◆

力宇教育的趙天豪老師為同學們整理115會考的出題趨勢如下：

本屆115會考自然科的總出題數為50題，總字數維持在約8,000多字。在出題方向中，超過7成的題目以圖形、表格搭配文字的方式呈現（共36題），相較於過去約8成的比例，今年圖表題佔比有稍微下降的趨勢。

分析理化科出題，理化科的出題比例仍占總題數的一半以上（共27題）。且今年的理化計算題與去年一樣維持在4題，相較於前幾年僅有2題，近年有增加的傾向；然而這是否會形成未來穩定的命題趨勢，仍有待持續觀察。

今年理化科選用的生活情境，相較於過去略少，如：手機測量打鼾聲、延長線「壓鈕」、環保署酸雨檢測。但取而代之的是，實驗情境呈現增加趨勢，如：鹼的濃度對皂化反應影響、高速攝影機拍攝， 水滴做自由落體運動至石英板、鐵粉與不同氣體反應之變化等。

有別於前幾屆會考較少著墨於公式，本次會考的奪分關鍵，在於學生必須先判讀圖表與文字訊息，再緊密結合課本公式進行理性分析，最後透過綜合比較才能拿到完美分數。考題中雖未出大量的數字計算，但回歸課本公式的理性分析。對於外界過去質疑「會考不必熟讀課本也能作答」的說法，本次會考算做了一次漂亮的修正！

力宇教育的張羽老師在考前預測跟同學分析「地震」是地科中最重要考點，各位同學是否有掌握到呢？

張羽老師分析，115會考自然是近年「素養化最完整的一份」，無法靠「背公式、背定義、背課本」得到高分，而是需要「閱讀＋推理＋圖表＋跨章節整合」等能力。以下張羽老師為同學們分析115會考的試題特色：

1.題幹超長的大量閱讀

2.實驗題型大幅提升與跨科整合

3.試題測試能力分成五類

4.地球科學：重視圖像推理

圖表題佔所有題目的 7~80% 左右，讀懂圖表將是高分的關鍵。同學需要能活用、理解、邏輯推理等能力，這就是科學素養的精神。

力宇教育的張羽老師認為考題將會：更加生活化(如：AI、半導體、能源、醫療、氣候)、更加跨科(如：生物＋化學、地科＋物理)、更重視科學閱讀能力，且實驗題型更是重中之重，同學可以再多加注意及準備。