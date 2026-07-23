新聞中的公民與社會／遭美國笑沒裝冷氣！巴黎副市長：全球第二碳排大國憑啥說教？

一、時事掃描

法國巴黎本周遭遇創紀錄高溫，氣溫升至攝氏40度以上，至少有48人在指定游泳區外戲水消暑時溺斃，當局則對公共場所實施飲酒限制，限制大型公共集會，縮短多處知名景點開放時間，並部署數千名緊急救援人員。不過，巴黎副市長普爾瓦（Audrey Pulvar）卻發表一篇長篇聲明，將這股致命熱浪歸咎於美國。【2026/6/30聯合報】

二、命題趨勢

極端高溫已成為全球氣候變遷的重要風險。近年歐洲夏季屢創高溫紀錄，各國除啟動降溫避暑措施，也重新檢視能源使用與城市規劃。早在2003年，歐洲熱浪便造成約7萬人死亡，法國更有近1.5萬人喪生，促使各國建立高溫預警、都市綠化及氣候調適政策。如何兼顧人民健康、能源使用與減碳目標，已成為永續發展的重要課題。本新聞命題焦點包括氣候變遷、永續發展、全球治理、城市韌性。對應SDG3健康與福祉、SDG11永續城市與社區、SDG13氣候行動、SDG17全球夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年夏季，歐洲遭遇破紀錄熱浪，法國巴黎氣溫一度飆升至40℃以上。面對極端高溫，部分美國媒體質疑巴黎住宅與公共場所的空調普及率偏低；巴黎市政府則表示，長期大量依賴空調雖可降低室內溫度，卻可能增加能源消耗與廢熱排放，因此持續推動建築節能、都市綠化等措施，希望兼顧居民健康與氣候變遷調適。根據上述情境，關於全球氣候治理與永續發展（SDGs）的理念，下列敘述何者最為適切？

(A)基於當代生存權與生命健康優先之原則，普及空調以緩解眼前氣候災難具公共正當性

(B)立足於主權國家利益與內政自主性原則，各國可依本身發展需求施政而免受國際制約

(C)實踐跨領域整合與環境承載之調適策略，應兼顧人民健康與環境生態以提升城市韌性

(D)訴諸歷史碳排責任與國際分配正義之精神，低排放國家享有免除減碳轉型之差別待遇

答案：C

解析：永續發展強調兼顧當代需求、未來世代權益與環境承載能力。巴黎面對熱浪時，同時考量空調帶來的即時降溫效果、能源消耗、廢熱排放與城市韌性，較符合SDGs強調的氣候調適與永續治理。(A)偏重短期降溫，未兼顧環境影響；(B)忽略氣候變遷的全球治理性質；(D)誤解「共同但有區別的責任」，低排放國家仍須依能力參與減碳與轉型

四、歷屆試題

澎湖赤崁聚落的居民，每年冬天都會至聚落外海的姑婆嶼採集紫菜。由於姑婆嶼被列為我國目前唯一的紫菜保護區，為確保紫菜不致被過度採集，赤崁聚落居民的信仰中心－龍德宮，依聚落住戶人口發放限額採集證，並挑選良辰吉日，統一載運民眾登島，依慣例燃放鞭炮後民眾才能採集，且採集紫菜時僅能以徒手方式進行。由於紫菜品質良好市場反應非常熱絡，價格居高不下，被赤崁居民視為年終獎金來源。根據題文，澎湖赤崁聚落的哪些做法，符合海洋資源永續發展的概念？(2025分科)

甲、依聚落住戶人口發放限額採集證 乙、依慣例燃放鞭炮後民眾才能採集

丙、採集紫菜時僅能以徒手方式進行 丁、紫菜品質良好市場反應非常熱絡

(A)甲丙(B)甲丁(C)乙丙(D)乙丁

答案：A