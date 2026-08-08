科學人／日本發現的神祕骨頭 竟屬於前所未見的巨型大鯢

日本一批被發現近30年的化石骨頭，最近有了新的身分。研究人員重新分析這3塊出土於日本大分縣安心院（Ajimu）地區的脊椎骨，發現它們不屬於已知的日本大鯢或中國大鯢，而是一種過去從未被辨認出的大鯢。

這個新屬新種被命名為安心院大鯢（Limnospondylus ajimuensis），大約生活在350萬年前的日本北九州湖泊與濕地中，體長可能可達約1.1公尺，與現存最大型兩生類相當。

舊化石，重新看出新物種

這3塊化石是在1995到1997年間出土，來自大分縣安心院地區的津房川層（Tsubusugawa Formation）。這個地層是古代湖泊沉積物，也曾保存象、鱷魚，以及其他今日日本已不再出現的動物化石。這些化石共同顯示，當時的北九州和今天很不一樣：氣候更溫暖、更潮濕，擁有廣闊淡水湖、沼澤與周邊棲地，足以支持大型兩生類與爬行類生存。

這批大鯢骨頭最早在2001年被描述，當時研究人員暫時把它們歸入大鯢屬（Andrias）。這個屬包括現生的日本大鯢（Andrias japonicus）與中國大鯢（Andrias davidianus）。不過，當時可用的骨骼材料有限，相關解剖比較也不足，因此無法更精確分類。

3塊脊椎骨，來自不同個體

京都大學（Kyoto University）研究團隊這次重新檢視化石，並與更多現生與已滅絕大鯢標本比較。研究人員判定，這3塊骨頭分別是前段軀幹脊椎、中段軀幹脊椎，以及薦尾部脊椎。由於它們大小不同，而且出土位置分散，研究團隊認為這些骨頭應該來自不同個體，而不是同一副骨架。

關鍵證據來自中段軀幹脊椎。這塊骨頭呈現出一組特殊解剖特徵組合，並未見於目前已知的隱鰓鯢科（Cryptobranchidae）成員。這些差異足以支持研究人員建立一個新屬與新種。屬名 Limnospondylus 由希臘文「湖泊」（limne）與「脊椎」（spondylos）組成，種小名 ajimuensis 則來自化石發現地安心院。

補上亞洲大鯢演化缺口

這項研究發表於《PeerJ》，第一作者野田昌裕（Masahiro Noda）表示，安心院是目前全球唯一同時發現隱鰓鯢科化石與現生近親的地點，凸顯日本在理解大鯢演化史上的重要性。

大鯢是一支古老兩生類，已存在約6000萬年。過去，牠們曾分布於北半球許多地區，但亞洲化石紀錄中，已知古老物種與現生親緣之間有超過2000萬年的空白。過去隱鰓鯢科中，已描述的現生與滅絕屬只有5個；安心院大鯢的加入，顯示亞洲大鯢過去可能比現生種類更多樣，也曾占據更廣泛的淡水環境。

牠消失了，但親族仍在日本河川中

安心院大鯢看起來比較適應湖泊與濕地，而不是許多現生大鯢偏好的流動河川。研究人員推測，牠的消失可能與上新世末期附近的全球降溫有關；當氣溫改變，區域內的淡水棲地也隨之轉變，可能讓這類湖泊與濕地型大鯢失去適合環境。

這項發現也可能讓科學家重新檢查博物館中的既有標本。過去許多零碎的化石，因為難以區分，常被歸入大鯢屬。研究團隊指出，其中一些標本可能其實代表尚未被辨認出的其他屬或物種。

雖然安心院大鯢已經消失，但牠的親族仍在日本延續。日本大鯢今日仍棲息於安心院地區與日本其他地方的河川，讓這片區域的史前生態與現代野生動物之間，保留了一條少見的連結。野田也表示，近年日本原生大鯢面臨外來種雜交與棲地破壞等挑戰，而這項研究讓他重新感受到保存現生物種的重要性。

（本文出自2026.7.21《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）