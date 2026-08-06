科學人／開箱明代名醫古墓！開刀器具檢出「最古老麻醉藥」

在現代醫學中，局部麻醉是再平凡不過的手術流程之一，但在缺乏現代製藥技術的古代，大夫要如何減輕病患的痛苦？

穿越六百年的醫學微物證據

一項發表於《古物》（Antiquity）期刊的最新研究，為我們揭開了這個歷史謎團。

中國西北大學（northwest university）的考古團隊，針對數十年前在江陰市（Jiangyin，位於上海西北方約 150 公里處）內明代（Ming，約西元 1368 至 1644 年） 名醫夏顴墓中，出土的兩件外科手術工具進行分析。

研究團隊首先利用非破壞性的「X射線螢光分析」（x-ray fluorescence），確認這把手術剪刀與鑷子的材質為鐵。接著，他們在顯微鏡下小心翼翼地挑出三個帶有鐵鏽色的微小殘留物，並採用「微拉曼光譜」（micro-Raman spectroscopy）進行檢測。這種技術會把雷射光束照射在樣本上，讓光子產生散射，科學家便能分析特定的散射模式，拼湊出樣本中分子的「結構指紋」。

劇毒植物化身救命麻藥

拉曼光譜的分析結果顯示，這些殘留物中含有氰基以及油脂等有機成分。綜合這些線索，研究人員推斷該殘留物具有潛在的麻醉特性，並指出其中極可能含有生物鹼毒素「烏頭鹼」。

烏頭鹼存在於附子屬（aconitum）植物中，例如常見的烏頭（wolfsbane 或 monkshood），這類植物廣泛分佈於北美、歐洲與亞洲。

附子屬植物雖然含有劇毒，但數百年來在亞洲傳統醫學中主要被用作鎮痛劑。相較於現代醫學直到 19 世紀末（1884 年）才首度將古柯鹼（cocaine）應用於臨床局部麻醉，明代的醫師在數百年前就懂得利用植物來調控毒性。研究指出，當時的醫者已經能善用酸性物質中和並去除烏頭毒性，將其轉化為安全的麻醉粉末或液體。文獻顯示，這些解毒的酸性物質包含了綠豆、醋，甚至是男童的尿液。

重建明代外科手術現場

研究人員推測，這套 600 年前的鐵製工具主要用於小型外科手術。當時的醫師會先將液態的麻醉劑塗抹在患處，接著用鑷子夾住皮膚，再用剪刀剪去外層組織。在這個過程中，麻醉液體可能飛濺到鐵製工具上，因而躲過了術後的清洗，最終慢慢腐蝕金屬，留下了歷史的痕跡。

這項分析不僅證實了明代醫學文獻中關於麻醉處方的記載，更是全球首次在古代外科手術工具上，直接找到麻醉劑的明確化學證據。

參考資料： 1.Ling, X., Li, J., Zhao, G., Cao, X., Weng, X., Zhang, H., Li, Z., Zhao, C. (2026). Surgical anaesthesia in Ming China: scientific analysis of aconite residues on medical instruments. antiquity. 2.Live Science (2026). Chinese medical practitioners used extremely toxic plant as a topical anesthetic 600 years ago, study finds.

（本文出自2026.6.30《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）