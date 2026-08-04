科學人／逾1500年前的古羅馬石棺被拿來種花！英國宮殿花園藏稀世文物

有些花園喜歡走古典風，放幾尊仿維納斯雕像、希臘風花盆，或把香草種在像古代浮雕的容器裡，看起來很有歷史感。但英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）花園裡的一個大理石花槽，情況完全不一樣。它不是仿古，而是真的古。這個曾被拿來種鬱金香、當了近兩百年花園裝飾的物件，後來被確認是古羅馬石棺的一部分，年代大約可追溯到公元3世紀。

種了兩百年花，原來是古羅馬石棺

布倫海姆宮建於18世紀，是英國知名宮殿。2017年，修復人員與宮殿工作人員公開這項發現：花園裡一個大理石板，原本是古羅馬石棺的一部分。這塊雕刻精美的大理石板，曾先被當作水景的一部分，後來又被裝在鉛製水槽上，變成種鬱金香的花槽。

負責修復的克里夫登修復公司（Cliveden Conservation）修復師尼可拉斯・班菲爾德（Nicholas Banfield）表示，考慮到它曾長期暴露在相當不友善的環境中，尤其還曾作為噴泉容器使用，這件作品保存狀況其實相當好。修復團隊先在現場檢查，接著把大理石板從鉛槽上拆下，送回工作室清潔、修補與穩定處理。現在，它已經被移到室內展示，不再繼續在風吹日曬中扮演花盆。

不是無名古物

這個故事最奇妙的地方在於，這件文物其實並不完全是無名之物。後來被稱為布倫海姆石棺（Blenheim Sarcophagus）的這塊大理石板，早就出現在學術與藝術紀錄中。英國華威大學（University of Warwick）古典學者札赫拉・紐比（Zahra Newby）曾在討論羅馬石棺肖像的書章中提到它。

石棺上的淺浮雕的是酒神戴奧尼索斯（Dionysus）與海克力士（Hercules）、阿里阿德涅（Ariadne）飲酒狂歡的場景，兩側還有獅子頭裝飾。這個畫面在16世紀以前就曾被義大利藝術家巴蒂斯塔・佛朗哥・維內齊亞諾（Battista Franco Veneziano）素描記錄，那張圖現在收藏於德國施泰德博物館（Städel Museum）。美國大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）也收藏了一張16世紀、作者不詳的石棺素描。到了1882年，阿道夫・米夏埃利斯（Adolf Michaelis）的《英國古代大理石文物》（Ancient Marbles in Great Britain）也收錄了它。

明明擺在眼前，為何沒人處理？

這塊大理石板並不是藏在倉庫角落，而是長年放在宮殿花園裡，遊客經過時都可能看見。2010年，甚至有一名匿名遊客把它的照片上傳到TripAdvisor，還形容它像羅馬「 lenos」 石棺。Lenos 石棺指的是外形像浴缸的石棺，而這個描述其實相當接近真相。

那為什麼它還是被當花槽用了那麼久？原因可能很簡單：在許多花園與莊園裡，仿古裝飾太常見了，很多人或許以為它只是複製品。英國牛津大學（University of Oxford）古代史學者與考古學家克里斯多福・狄更森（Christopher Dickenson）也提出另一種可能：許多看出它不尋常的人，可能和他一樣，以為布倫海姆宮早就知道自己擁有什麼。直到2016年，一名古物專家因其他事務造訪宮殿時，建議工作人員進一步調查，這件事才重新浮上檯面。

從鬱金香花槽，回到室內展櫃

拆下後，這塊大理石板長約2公尺，重量接近400公斤。媒體報導指出，專家曾估計它價值約30萬英鎊。如今，它不再作為水景或花盆，而是在更適合保存的室內環境中展示。布倫海姆宮房舍經理凱特・巴倫傑（Kate Ballenger）表示，現在它被安置在穩定的室內氣候中，遠離自然環境，希望能保持良好狀態，繼續保存許多世紀。

不過，這件文物仍有一個謎團沒有解開。已知它是在19世紀某個時間進入第五代馬爾博羅公爵（5th Duke of Marlborough）手中，當時他是布倫海姆宮的主人。至於他究竟何時、如何取得這件古羅馬石棺殘件，可能永遠無法確定。

（本文出自2026.6.22《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）