科學人／貓薄荷不只讓貓嗨？研究發現：防蚊效果可媲美DEET

貓薄荷（catnip, Nepeta cataria）通常讓人想到貓咪在地上翻滾、蹭來蹭去，但最新研究發現，這種常見香草植物可能也有另一個更實用的用途：防蚊。

在烏干達進行的試驗中，研究人員發現，用貓薄荷油製成的乳液，能有效減少蚊子停在人身上；其中6%濃度的貓薄荷油乳液，效果甚至與全球常用的人工防蚊成分DEET相當。對瘧疾仍然嚴重威脅公共衛生的地區來說，這可能提供一種較便宜、可在地生產的防蚊選項。

貓薄荷成分，也能讓蚊子退避

貓薄荷是薄荷家族常見植物，讓貓產生興奮反應的主要成分是荊芥內酯（nepetalactone）。這種化合物也具有驅蟲特性，只是過去並沒有被商業化應用。這次研究由烏干達與威爾斯團隊合作，並在義大利佛羅倫斯舉行的實驗生物學會議（Society for Experimental Biology conference）上發表。

研究團隊先在實驗室確認，貓薄荷油具有防蚊效果，接著在烏干達東部進行田野測試。他們讓志願者在傍晚使用不同乳液，再觀察尋找血餐的蚊子有多少會停在志願者腿上。測試組別包括DEET乳液、2%貓薄荷油乳液、6%貓薄荷油乳液，以及安慰劑乳霜。結果顯示，擦了貓薄荷乳液的人，被蚊子停留的機率較低。

6%貓薄荷油，效果接近常用DEET

英國卡地夫大學（Cardiff University）高級講師賽門・斯科菲爾德（Simon Scofield）表示，研究團隊發現，6%貓薄荷油乳液的防蚊效果與DEET一樣好；2%貓薄荷油乳液的效果也只稍微差一些。這裡比較的DEET乳液含有15% DEET，也就是N,N-二乙基間甲苯醯胺（N,N-Diethyl-meta-toluamide），是烏干達最常取得的版本。

不過，文章也提到，若是英國旅客前往瘧疾流行地區，通常會被建議使用至少50% DEET的更強效防蚊產品。因此，這項研究的重點並不是說貓薄荷乳液已經能取代所有防蚊方式，而是顯示它在當地可取得、低成本防蚊工具中，可能具有實際應用潛力。

便宜、在地生產，是這項研究的關鍵

瘧疾由蚊子傳播，每年感染約2.82億人，並在2024年造成61萬人死亡，其中多數是非洲國家的幼童。面對蚊子對殺蟲劑的抗性增加，以及治療瘧疾的一線藥物也出現抗藥性疑慮，新的病媒控制工具變得更重要。

斯科菲爾德指出，DEET對許多烏干達鄉村自給農民來說價格太高，購買市售防蚊產品並不實際。因此，研究團隊希望開發一種有效、便宜，而且能讓當地居民參與生產流程的防蚊乳液。研究也確認，這種乳液可以由社區企業在地製作。目前產品仍透過研究經費免費發放，下一階段則會擴大生產並開始販售，希望建立一套能讓收入回流到生產各環節的永續模式。

仍需更多研究，也不能單靠乳液防瘧疾

坦尚尼亞伊法卡拉健康研究所（Ifakara Health Institute）研究昆蟲學家斯懷・基耶巴（Swai Kyeba）並未參與這項研究。他表示，防治瘧疾確實需要新的病媒控制工具，尤其是便宜、可在地生產、能提高可近性的工具。不過他也提醒，外用防蚊乳液有一個挑戰：使用者必須定期塗抹，依從性可能不高。因此，這類產品在瘧疾防治中仍屬於輔助工具。

基耶巴也建議，在擴大貓薄荷乳液生產之前，應進一步研究烏干達家庭目前使用防蚊產品的情況。至於擦了貓薄荷乳液會不會比較容易吸引附近的貓，斯科菲爾德承認，這不在研究範圍內。不過他也表示，既然活性成分荊芥內酯本來就會吸引貓，他預期貓可能會喜歡。對人類來說，真正重要的問題仍是：它是否能以低成本、在地可行的方式，成為瘧疾高風險地區更多一層防護。

（本文出自2026.7.14《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）