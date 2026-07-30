科學人／找出東亞最高樹！「找樹的人」克服測量限制 5年建構全台巨木地圖

研究團隊「找樹的人」耗時五年建構台灣近千棵巨木地圖，試圖克服以往光達測量資料不精準的問題，更結合了公民科學的力量。這趟旅途被研究團隊詳細地記錄下來，6 月初刊載在《森林與全球變遷前沿（Frontiers in Forests and Global Change）》，為世界揭密尋覓這些巨樹背後的故事。

研究團隊更找出了一棵高達 84.1 公尺的台灣杉，是目前已知東亞最高的樹。團隊將這棵台灣衫命名為「大安溪倚天劍（The Heaven Sword）」，致敬金庸武俠小說中的傳奇兵器。

計畫主持人、農業部林業試驗所副研究員徐嘉君指出，台灣全島約 9.5 億棵樹，不可能在崎嶇山地中逐一普查。過去 20 年，研究者通常會透過光達技術，藉由無人機或直升機從空中發射激光，透過計算反射光的時間差，建立周遭環境的 3D 立體模型。

與此同時，為了避免誤差，成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁團隊因而導入「志願式地理資訊」概念，並招募了372 位公民科學家協助辨識去識別化的光達剖面影像。這個過程排除了 93%的誤判點位，最後再由專業人員二次辨認，最終建立了 941 棵超過 65 公尺的巨木清單。

根據這份清單，研究團隊從中選出代表性巨木進行實地攀樹、垂繩實測。例如「大安溪倚天劍」團隊是在 2023 年 1 月春節連假期間，耗時 7 天深入大安溪上游，才找到這棵參天大樹。

論文最後也指出，這項研究不僅是為了提高公眾對森林保護的意識，也期盼能打造一個有價值的模式，用於全球範圍內識別和保護古老的巨型樹木。

（本文出自2026.7.9《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）