新聞中的公民與社會／世足升級成48隊參賽！ FIFA推動賽制改革的目標為何

一、時事掃描

世足賽／狂熱升級…世界盃擴編到48隊 較量實力耐力 二○二六年世足賽即將在美、加、墨三國鳴笛開踢，這項全球矚目的足壇盛事，今年迎來了歷史性的顛覆變革，參賽球隊首度由卅二隊擴編至四十八隊，總比賽場次更是從過往的六十四場暴增至一○四場，這不僅是一場足球版圖的重新洗牌，對於各國列強而言，更是一場前所未有的「馬拉松式」生存考驗。【2026/6/7聯合報】

二、命題趨勢

2026年世界盃足球賽將於6月11日至7月19日舉行，共有16座主辦城市分布於美國、加拿大及墨西哥。這是世界盃首次由三國共同主辦，也是賽事規模最大的一屆。FIFA希望透過擴大參與及跨國合作，促進全球足球發展，並為主辦城市留下長期的社會與經濟效益。本新聞命題焦點包括世界盃擴編、賽制改革、跨國共同主辦、制度設計、公平與效率的權衡；對應SDG16和平正義及健全制度、SDG17夥伴關係。

三、牛刀小試

2026年世界盃足球賽首度由美國、加拿大及墨西哥三國共同主辦，參賽隊伍由32隊擴增為48隊，比賽場次增加至104場。國際足球總會（FIFA）表示，新賽制可增加各洲參與機會，促進全球足球發展；但也有評論認為，賽程延長將增加球員負荷，並可能降低小組賽競爭強度。依據題文，FIFA推動此次賽制改革，最主要希望達成下列哪些制度目標？（請在左欄勾選2項），並於右欄就未勾選的任一選項說明理由。

答案：

四、歷屆試題

某國一份研究報告顯示，過去該國原住民族具有高等教育學歷的比例，明顯低於非原住民，最主要是受到早期許多不利於原住民族的社會、經濟及文化因素所導致。後來該國政府修正制度，針對原住民族設置外加錄取保障名額，且這些名額不會影響其他非原住民學生。該國有學者撰文評論上述政策，文中指出：政府推動該項政策，長期而言，可增強該族群成員的自信心，建立正面的自我形象，有助於扭轉該族群的不利處境。根據題文，該國政府採取的措施及所欲達成的目標，最適合以下列哪項論述加以闡釋？(2025分科)

(A)透過政策措施提升原住民族的經濟處境

(B)藉由修正制度設計以落實平等公民權利

(C)減少族群間的學歷落差以拉近族群隔閡

(D)強化原住民族教育以保障少數族群文化

答案：B