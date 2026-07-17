閱讀數學／牛頓的姪女（上）

1727 年，一代科學巨人牛頓過世。法國哲學家伏爾泰剛好人在英國，聽聞了牛頓在西敏寺的喪禮，對一位科學家能受到宛如皇室的待遇感到敬佩。幾天後，他跑去牛頓家拜訪。接待伏爾泰的人是 Catherine Barton，她是牛頓的外甥女。當年她父母雙亡，牛頓舅舅把她接過來同居，兩人這一相處就是30年，從牛頓照顧 Catherine，慢慢轉變成Catherine照顧舅舅。你可以想像，某種程度上，Catherine就像剛失去了父親那樣的哀傷。那天下午，她和伏爾泰聊了很多關於牛頓的往事，其中包括：「我舅舅年輕的時候，有一天，看到一顆蘋果掉下來——」。

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這個人類史上最有名的科學場景，就在這一瞬間從Catherine傳承給伏爾泰，再由後者發揚光大，從此舉世皆知。讀完這段故事時，我忽然很好奇一件事：「那Catherine懂萬有引力嗎？」

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再怎麼說，她可是跟牛頓同住了30年，一方面負責打理家務，一方面協助接待眾多來拜訪牛頓的科學家。從這個角度來看，她可能是那個時代見過最多科學家、聽過最多科學討論的女性。法國數學家德蒙莫爾（Pierre Rémond de Montmort）去牛頓家後，曾留下這句話：「她的才情與美貌，在我心中留下了無與倫比的印象。」

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佐證了她的聰明與美貌。題外話，《格列佛遊記》的作者跟牛頓不對盤，在書裡用了大量篇幅來嘲諷牛頓跟皇家學會，結果他卻留下了這樣的文字：「我今天早上去拜訪了Catherine。在（倫敦）這裡，她是我最喜歡的人，但我們卻偏偏最少見面。」

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一邊罵牛頓，一邊卻覺得人家的外甥女很好！好，暫時放下八卦回來討論，「Catherine到底懂不懂物理」這件事。她應該很常聽到舅舅跟其他人討論，作為後來保管牛頓手稿的人，她也應該看過不少論文。

（未完待續）