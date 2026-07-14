國際小學堂／德全球最高風機 被批恥辱風車

德國東部正在興建一座號稱全球最高的風力發電機，預定年底啟用。支持者將其視為潔淨綠色能源的象徵，但這座風機遭到極右翼政黨強烈反對。

這座巨型風機完工後高度將達三六五公尺，超過艾菲爾鐵塔。風機位於德國東部布蘭登堡邦的盧薩蒂亞地區，這裡曾是重要煤礦產區。今年底風機開始在高空穩定風場中旋轉時，可生產供應七千五百戶家庭使用的電力。

開發商挺 能源轉型新里程碑

來自德勒斯登的開發商Gicon創辦人葛羅斯曼在施工現場對法新社表示：「我們達到與離岸風電場相同的發電效率，這代表發電量是一般風力發電機的兩倍。」這項工程獲得政府科技創新機構約二千萬至三千萬歐元資助，被推廣者視為德國能源轉型歷程的新里程碑。

作為歐洲最大經濟體，德國已關閉所有核電廠，持續淘汰燃煤發電，同時大力補助再生能源發展。

去年，再生能源已占德國總發電量近百分之五十九，其中約一半來自風力發電。

葛羅斯曼認為，如果資源相對匱乏的德國希望達成減碳目標並擺脫對動盪地區化石燃料的依賴，這類大型風電計畫是必要方向。他表示：「目前我們實際上只有太陽能和風能兩個選項。煤炭儲量正在減少，核能已被淘汰，天然氣和石油資源有限。從荷莫茲海峽局勢及其他國際情勢來看，很明顯我們在天然氣與石油方面也談不上能源自主。」

極右翼憂 煤礦衰退工作流失

不過，並非所有人都認同這種發展方向。這項工程所在地，正是德國極右翼政黨「另類選擇黨（AfD）」重要票倉。該黨長期對氣候變遷議題抱持懷疑態度，其領導人甚至將德國各地林立的風機稱為「恥辱風車」。

由於煤礦產業衰退造成大量工作流失，進一步強化當地居民對AfD的支持。在去年聯邦選舉中，AfD於當地獲得接近百分之五十的選票。

AfD地方議員貝辛表示，風機會影響當地野生動物，核能才是更好的零碳排能源選擇。她說：「這項計畫對居民產生如此重大的影響，應該充分徵詢他們的意見。」她提到獵人與當地小型機場都反對風機。

當地政府 安撫居民擬降電費

AfD堅決反對風電，德國現任政府對再生能源的熱情也不如以往。保守派總理梅爾茨領導的新政府上台後，經濟部長萊歇已承諾興建多座天然氣發電廠，彌補風能與太陽能供電不穩定問題。

她認為此舉有助降低德國居高不下的能源成本。近年德國經濟成長停滯，部分原因是俄烏戰爭帶來的能源危機，美伊衝突讓能源問題雪上加霜。

Gicon員工表示，施工現場經常有居民前來觀看，一些人對工程感到憤怒。

風機所在的希普考市長普利澤提議，未來由市府接管風機，將收益用於降低居民電費。目前當地政府已從既有風電場獲得部分收益，每位居民每年可領取八十歐元（約台幣三千元），通常在耶誕節前發放。

普利澤表示：「我們的理念是，凡是住在希普考、看得到這些風機的居民，都應該從中受益。你必須讓民眾站在你這一邊。」