【開箱你的英文素養力】是鳥！是飛機！不，是快遞無人機！

近年來，無人機已不只是空拍或拍攝影片的工具，在俄烏戰爭中，更因大量投入偵察、運輸與攻擊任務，讓全世界看見無人機技術的重要性。隨著技術快速發展，無人機的應用也逐漸走入日常生活，從空拍、影片拍攝到包裹配送，都展現出高度便利性。

不過，當大量配送無人機同時出現在空中時，如何避免碰撞與確保飛行安全，將成為重要問題。以色列哈代拉的一座鄉村小鎮對此進行測試，由五家公司在控制室中同時操作二十架無人機，並要求操作員彼此協調飛行路線。雖然目前尚未發生墜機事故，每架無人機仍配備降落傘以應對突發狀況，顯示無人機配送在帶來便利的同時，也必須重視安全管理。

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