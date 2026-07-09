語文一點通 節慶判讀

眾所皆知，農曆正月初一是春節，五月初五是端午節，八月十五日是中秋節，不僅僅是因為這些節日會放假，其中部分節日還有其故事寓意喔。

提到中秋節，立刻會聯想到團圓賞月、烤肉、吃柚子。大家小時候應該都有聽過偷吃仙藥仙藥飛上月宮，從此與丈夫后羿天地相隔的嫦娥奔月；因為學習仙術缺乏耐心，被天帝發配月宮伐樹的吳剛伐桂等故事。

提到七夕情人節，是一年一度牛郎織女於鵲橋上相會的日子。其實這一天也是乞巧節，相傳古時婦女會在這天準備新鮮瓜果、花束與胭脂水粉，於庭院向天祭拜，以期擁有美好容貌；對著月亮穿針引線，以期擁有善於刺繡織布的靈巧雙手。

古人寫作詩文也常會因為節慶而有所感慨，藉景抒懷。那我們要如何判別這些節慶呢？現在就一起和吳桐老師學習節慶關鍵詞，擴充語文知識庫吧！