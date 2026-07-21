科學人／健保卡背後推手之一…上騰生技董事長張鴻仁：先下苦功才有成功

一張小小的健保卡，連結個人就醫及用藥記錄，是現在台灣人不可或缺的身分識別；一項偏鄉醫療整合計畫，緩解了山地與離島的資源困境……。談起台灣這些醫療關鍵政策，不得不提背後推手之一、曾任健保局總經理的張鴻仁。

昔日站在公共衛生政策第一線的他，現在是上騰生技顧問股份有限公司董事長，肩負著扶植台灣生技創新的使命。 30 多年過去，雖然角色有所轉換，不變的是他始終關注著台灣醫療的未來。

本期「我是企業家，也是科學人」專欄，由《科學人》雜誌總經理林大涵專訪這位擁有學、官、產多元經歷的生技企業家，從梳理醫政沿革與發展侃侃而談，進一步剖析台灣醫療與生技產業的優勢與機會所在。

陽明醫經歷成公衛啟蒙

身為國立陽明醫學院醫學系第一屆公費生，張鴻仁沒有選擇成為臨床醫師，而是投入公共衛生，關注整體社會的健康風險。他表示，身為戰後嬰兒潮的一員，自己只不過是順應時代潮流前進，才做出這個決定。

半世紀以前，政府為緩解偏鄉醫療人才問題，創辦公費生制度，安排陽明醫學院的學生支援偏鄉，成為翻轉基層醫療的起點。張鴻仁認為，這項政策能開花結果，關鍵在於公衛精神的傳承，「當時的院長跟老師，都有很強的使命感。」延續了這份社會關懷，許多公費生畢業後奔赴偏鄉，深耕基層醫療。這樣的啟蒙也指引著張鴻仁投入行政體系，選擇以政策推動者的角色，為全民的健康福祉做出貢獻。

堅持對的政策方向

張鴻仁踏入公務體系時，正逢政治轉型關鍵階段，社會輿論開始監督政府，放大檢視每項政策。例如健保 IC 卡，當年上線前夕曾面臨了鋪天蓋地的反對聲浪，以及各界不看好的目光。

健保 IC 卡全面啟用那天，各路媒體齊聚在大醫院急診室外，等著捕捉出包的畫面；然而，跌破眾人眼鏡，預想中的混亂場面並沒有發生，健保卡就此順利上路，如今更成為國家重要的健康工具。張鴻仁笑說，當時也沒有人預料到，COVID-19疫情期間健保卡還能派上用場、落實口罩實名制，這代表「執政者只要做對一件事，常常可以影響幾十年。」

張鴻仁也坦言，儘管健保卡全面普及，背後的健保制度仍面臨諸多結構性挑戰，日益沉重的財政負擔更是難解的隱憂。過去曾頂著政治壓力、推動首次健保費率調漲的他指出，社會保險的核心是保障所有人，不應有差別待遇，若依風險或使用量調整保費，可能使高風險族群無法被納入保障體系，反而違背了社會保險的初衷。

這張讓全民共享醫療保障的防護網，仰賴的正是獨步全球、即時連線的醫療資料庫，他直言，健保 IC 卡就是台灣醫療資訊的關鍵基礎建設。相較於動輒千億的交通工程，當年投入 41 億元新台幣推動健保 IC 卡計畫，金額不算龐大，堪稱是一筆精準的政策投資。

「相信」台灣醫療生技潛能

懂得將目光放遠、精準把握決策的時機，這樣的敏銳度，也伴隨張鴻仁轉換到生技創投領域，這一待就是 20 年。生技創投是一門需要基於科學理性的投資，儘管台灣生技距離世界級規模仍有落差，但他認為，關鍵不在於一次性資本投入，而在於長期累積與發展。

「不要低估了台灣人的智慧跟靈活度。」張鴻仁這麼說，台灣生技產業的實力，靠的是無數中小企業經年累月磨練出的基本功。步伐或許不快，但隨著時間推移，技術終將在市場上展現價值。

專訪精華紀要

林大涵（以下稱林）：很多人把您的人生分成官員與企業家兩個階段，但您似乎始終都在面對同一個課題：調用資源對抗健康風險，以及促進大眾健康。是什麼影響了您的核心使命？

張鴻仁（以下稱張）：在學生時代，我沒想過未來要做什麼偉大的事。只是當許多醫學院畢業生選擇走向臨床時，我決定不當看病的醫生，走向跟別人截然不同的路。這其實是受到陽明醫學院的影響。

50 年前，政府認為偏鄉醫療問題來自於人才匱乏，因此希望透過公費制度緩解這項問題。陽明醫學院的公費生，除了 10% 的人留做師資培育，其餘學生多數都會分發至偏鄉服務。這能讓學生親自去感受，如何讓地方醫療得到滿足。

當年最成功的例子是雲林縣四湖鄉，在那個高速公路還沒開通的時代，台中也還沒有榮民總醫院或中國醫藥大學，沒有任何醫學中心，地方極度缺乏醫療資源。

當第一批畢業生前進這些偏鄉後，因為天氣熱，他們有時候會穿短褲汗衫，一度被監察委員糾正衣著不夠正式；但出乎意料地，親切的作風拉近了距離，後來民眾非常信任這些在台北訓練完整、醫術基礎扎實的年輕醫生，政策也因此大獲成功。

這不僅是制度的影響，還有當年的院長以及老師，這些人有很強的使命感。除了號召陽明十字軍的周碧瑟教授，還有周碧瑟教授的老師、台灣的公衛之父陳拱北教授，他也啟發了我們：公共衛生是能成就大貢獻的領域。這是公共衛生的傳承。

林：您後來進入公共衛生的公務體系主管政策。做為溝通者跟制定者，您覺得最困難的事情是什麼？有什麼印象深刻的例子嗎？

張：1989 年我進入公務體系，剛好是台灣民主政治大轉型的時候。1987 年解嚴之後你可以盡情罵政府，不會被抓去關。健保 IC 卡就在砲火隆隆之下被罵了三年，在2004 年 1 月 1 日全面啟用。

健保卡是誰的功勞？是抗煞（SARS）總指揮、當時衛生署長李明亮教授的功勞。當年政府原先規劃了「國民卡」計畫，希望透過單一卡片整合身分識別與金融功能，推動證件電子化，但由於學界與民間擔憂隱私權保障與法律授權問題，因此臨時叫停。那時的健保局總經理賴美淑趁機向李明亮提議：「跟總統講說他們不能做（國民卡），那我們來做健保卡。」後續兩人聯手推動健保 IC 卡制度，投入 41 億元新台幣做健保醫療憑證，這項工程最後在我任內上路。

比起高鐵千億級別的工程， 41 億元沒多少錢。困難的反而是全台灣人都要發一張卡，那時要填表、貼照片，將資料送往製卡廠掃描、輸入，為每家醫院配備讀卡機，也需要修改醫院的資訊系統，然後，全台系統於 2004 年元旦，一夕轉換。

上線那一天，所有媒體都跑到大醫院急診室等著看笑話。然而，並沒有如外界預期出現問題，所有媒體都失望地離開，健保 IC 卡從第一天就順利上路，至今成為全台灣人民最重要的一張卡。

台灣是全世界第一個做全民健保資料庫的國家，有了 IC 卡之後，昨天誰在哪裡看病、拿藥，都即時回傳。以前要掌握全台傳染病的疫調，需要建立哨兵監測，一個個打電話到醫院蒐集病例，曠日廢時，緩不濟急。但有了健保IC卡以及健保即時資訊系統，防疫人員就可以掌握疫情動向。

我們當然也沒想到十幾年後，健保卡在COVID-19疫情期間發揮追溯醫療史的功能，甚至運用在口罩實名制，這真的很神奇。所以，歷史上執政者只要做對一件事，常常可以影響幾十年。

林：健保制度因為有了健保卡、有了好的介面，才能讓制度發揮十幾年的功能。您也寫了很多書談健保的挑戰，現在您覺得大家有聽進去嗎？

張：其實健保開辦的時候，社會的反對聲音非常強，所有人都認為免費醫療一定會拖垮政府財政，實施全民健保一定是個災難，但今天有人會講說健保是災難嗎？當然不會啊!

健保剛開辦，那時的總統李登輝先生曾提議，能不能讓少用的人降低保費？我們最後沒有執行這項提議，因為這違背了社會保險的本質。全民健保是社會保險，不是一般的商業保險，不能太依賴部份負擔制，因為違反了防止人民「因病而貧、因貧看不起病」的基本精神；也不能依照風險來訂定費率，這會讓真正生病的人無法被納入保障體系，而違背社會保險的初衷。這是台灣社會有所誤解的地方，至今都還沒解決。

關鍵轉折：2000 年代，衛生署長李明亮（中）與健保局總經理張鴻仁（左）聯手推動健保 IC 卡上路。這項獨步全球的數位制度，後續在防堵疫情上扮演了關鍵角色。｜張鴻仁

林：剛剛提到，即便面對總統的提議，若您基於專業判斷認為不應該這麼做，也仍選擇拒絕。過去您是否還有其他即使和外界看法相左，您依然堅守專業初衷的例子呢？

張：每個時代有不一樣的問題。舉例來說，台灣 1986 年後出生的小朋友普遍會接種疫苗，B 型肝炎如今不再是威脅。相對地，在此之前的世代，B 型肝炎盛行率大約 15%，等同於全台仍有幾百萬名帶原者，這些人老了之後需要治療。為此，健保局推出 B 型、C 型肝炎治療的試辦計畫，但這是一項很有爭議的決策。我就曾被醫界大老批評「打腫臉充胖子」，質疑健保都已經沒錢了，為何還要給付新藥？重點是，在我心裡，命是比錢重要的。儘管直到今天，採取這樣看法的人還是少數。

全世界只要是富有的國家，國民健康大多都是國家責任，台灣社會卻對此沒有共識。例如全民健保就是國家責任，很多人卻認為這是不對的，主張全民健保廢掉比較好；正因為當年是威權時代的末期，整個社會並沒有真正好好辯論過這件事情，健保就成功做起來，也廢不掉了。

林：最後是什麼契機，讓您決定離開行政體系，選擇轉到生技產業的呢？當時面臨了什麼狀況？

張：當年是被抗爭下台的啦，那時候健保局總經理任期大概都只能撐三年。我很佩服後來的老闆，也就是永豐餘集團的何壽川先生。他看到我下台以後，邀請我加入生技創投，我見了他三次，三次都問同樣的問題：「真的要用我這個不懂投資的人嗎？」他都回答同一句話：「來了再說。」

生技產業對我來說是個未知領域，但朋友鼓勵我，跨進生技產業對我並不困難。第一，我懂醫學，因為我是醫學院畢業；第二，我了解健保，很多產品現在都跟保險有關；第三，我熟悉藥品與醫療器材的法規，因為在衛生署的時候我待過藥政處，也就是現在的食藥署。這些領域很多人都不懂，甚至一輩子要了解都很困難，而我只是不懂投資而已。就像能力的雷達圖，五個指標之中我懂四個，只缺一個，總有一天我一定可以把那一塊補起來。

但我能生存下來，純粹是運氣好。2005 年我剛進生技業，三年後就遇到金融危機，全球股票大跌，正好政府拋出「生技起飛鑽石行動方案」，台灣生技股在政策扶植下大漲，漲了好幾年，所以我常說自己運氣很好。

林：到今天，您怎麼看台灣生技產業在世界的地位呢？台灣能發展出藥品產業鏈嗎？

張：台灣還沒有世界級的生技產業。目前全世界的生技市場主要集中在四個地方，美國、歐盟、中國與日本，其他地區都不是「咖」。以市場規模來說，藥品年銷售要突破十億美元，才算是跨過世界級的門檻。台灣目前接近十億美元標準的，只有藥華藥旗下的新藥，現在大約八億美元。我相信明、後年，這顆藥就會達到門檻。不過即便如此，台灣也只有一顆藥，當然在全世界市場還不是「咖」。

藥品的產業鏈跟科技股完全不一樣，科技股是集中式的產業鏈，像粽子一串一串綁在一起，藥品的產業鏈則是分散的，不同的藥有不同的供應鏈跟製造方式。

早期的化學藥品還有一定的共通性，例如使用的錠劑、膠囊，製程相對標準化；但現在最新的基因療法、免疫療法，製程都十分複雜，管制和法規不同，各國也會為了自身的醫療韌性，投入研發技術。生技產業無法像鴻海那樣，蓋一座大廠，就能供應全球的 iPhone 市場。

專業眼光：張鴻仁（右）深耕生技創投 20 多年，曾任多家指標性藥廠董事，也扶持不少生醫公司跨過國際門檻並掛牌上市。｜張鴻仁

林：2005 年到現在也過了 20 多年了，您是否看到屬於台灣的機會？不管是面對國內，或者是面對全世界，發展路線有越來越清楚嗎？

張：台灣人擅長小資本往前走，然而生技產業是砸大錢的生意，這通常不是台灣人的強項。但是，不要低估了台灣人的智慧跟靈活度，現在很多人正在為此努力。台灣的產業以中小企業為主，這就是台灣的強項，累積這種分散式的努力，慢慢做一定會成功。

台灣成功的模式，從來不是單靠國家的力量來成就。就像半導體紀錄片「造山者」中所描繪的，除了政府的政策之外，正是因為有產業界一代接一代傳承，以及過去學校培養了很多人才，才有今天的成績。

以最近剛上市的雲象科技，或是藥華藥與幾家新藥公司為例，他們都是下了苦功，做了十幾、二十年的苦功才成功，並不是砸大錢砸出來的。記住這一點，因為台灣市場不夠大，錢也比人家少、人也比較少，所以必須先做苦功。台積電也是做苦功長大的。

做生技產業，或是做任何產業的人，你當然要相信自己的技術，股東也要相信，你才看得到這個結果。絕不是錢放進去，第二天股票就漲停板，沒有這種事。所有成功的企業，背後都是苦功。

張鴻仁的企業家之路 1982 年（26 歲） 國立陽明醫學院醫學系第一屆公費生畢業。 1984 年（28 歲） 台灣大學公共衛生研究所碩士畢業。 1987 年（31 歲） 獲台北榮民總醫院獎學金資助，成功拿到美國哈佛大學公共衛生行政碩士。 1989 年（33 歲） 擔任行政院衛生署保健處及藥政處副處長，邁入公共衛生領域，開始十餘年的醫療行政生涯。 2001 年（45 歲） 接任衛生福利部中央健康保險局總經理；推動山地離島醫療整合（IDS），解決偏鄉醫療困境。 2002 年（46 歲） 推動健保費率首次調漲，並啟動 IC 卡醫療憑證工程。 2004 年（48 歲） 健保 IC 卡全面上線，完成就醫實名制與醫療資訊系統整合，奠定台灣健保數位化基礎。 2005 年（49 歲） 任永豐餘集團上智創投總經理與上騰生技顧問總經理（2012 年任董事長），投入生技創投，希望台灣生技醫藥可以邁進高風險的新藥與創新醫材領域。 2017 年（61 歲） 受邀擔任行政院生技產業策略諮議委員。 2018 年（62 歲） 以自身經驗寫書，陸續出版《關鍵戰疫》、《生技大大可為》、《二〇三〇健保大限》、《政府不敢告訴你的健保危機》等著作。

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