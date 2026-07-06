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研發止於論文、大學追求小確幸 吳誠文、鄭英耀揭台灣科研困境

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院長陳建仁(中)與教育部長鄭英耀(左)、國科會主委吳誠文合影。圖／中央研究院提供
中研院院長陳建仁(中)與教育部長鄭英耀(左)、國科會主委吳誠文合影。圖／中央研究院提供

中研院第36次院士會議今邁入第一天，下午的專題討論由國科會主委吳誠文就「開創國家科研發展新局」議題，以及教育部部長鄭英耀就「鏈結全球、布局未來：台灣新世代人才培育與國際共創」議題，與院士們交流對談。吳誠文指出，台灣科研生態有「結構性困境」，習慣以量化指標衡量學術與科研成果，導致研發成果多止步於論文發表。鄭英耀則認為，台灣的大學存在「追求小確幸」的文化氛圍。

吳誠文表示，台灣過去在向先進國家學習成長的階段，習慣以量化指標衡量學術與科研成果，如論文數、專利數、技轉數(金額)、產學合作案數(金額)等，研究人員因此注重追求論文數，導致研發成果多止步於論文發表，未能轉化為產業技術、文化提升、社會影響力等實質貢獻。他也指出，政府的法令規章、財會制度，「依然停留在南京政府時代」，雖強調學術自由，學界卻存在「政府沒支援卻活不下去」的荒謬現象，產業資源也無法順利進入學術界。

他認為，台灣科技研發實力已經接近先進國家，學術界必須改變觀念與態度，學術研發不能再用數字管理，要更重視開創性、高價值的研究，強調研究成果對人類社會的貢獻；學術研究也必須跟上科技產業的腳步。國科會正努力與學界溝通，以制度引導文化。

鄭英耀則表示，教育部已鬆綁法令，大學卻還是訂習慣定量化指標，但「開創性研究必須容忍犯錯和冒險」，而非盲目追求數字。他表示，大學確實存在追求「小確幸」的文化氛圍，有一定比例老師覺得教兩三門課、拿國科會計畫，就覺得善盡責任。 他希望各大學能提供跟國際資源的嫁接，師生若有機會到其他名校交流，可以更積極、更主動、容忍冒險與犯錯。

鄭英耀 吳誠文 中研院

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