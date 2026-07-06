睽違13年 故宮北院將展出國寶成吉思汗像
睽違13年，故宮國寶「元代帝半身像 元太祖」（成吉思汗半身像）將於故宮北院展出，對蒙古民族是重要象徵，駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處今天也在故宮特別舉辦致敬儀式。
駐台烏蘭巴托貿易經濟代表處今天於國立故宮博物院舉辦「蒙古帝國建立820週年紀念活動暨成吉思汗半身像致敬儀式」，由駐台北烏蘭巴托代表處代表特木爾（Tumurbaatar Gankhuyag）出席，邀請故宮院長蕭宗煌、外交部亞西及非洲司司長顏嘉良、駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處代表王凱右等各國駐台機構代表參與。
蕭宗煌表示，故宮典藏「元代帝半身像 元太祖」為當今極具代表性的成吉思汗形象之一，對蒙古朋友而言，更是連結歷史記憶與民族文化的重要象徵。近年故宮與蒙古科學院、冬宮博格達汗博物館及成吉思汗博物館等機構交流，期待未來持續深化合作。
特木爾表示，適逢成吉思汗建立大蒙古國820週年，故宮展出「元代帝半身像 元太祖」深具意義。成吉思汗是蒙古民族重要的歷史記憶，也是世界歷史與文化交流中影響深遠的人物，歡迎民眾觀展，也透過展覽認識蒙古摔角、賽馬、射箭等傳統競技。
此次「元代帝半身像 元太祖」將在「騁技與運動—書畫中的技藝與體能活動」特展中展出。故宮策展人、書畫文獻處助理研究員浦莉安透過新聞稿說明，畫中元太祖身著白袍、頭戴暖帽，耳後可見蒙古傳統髮辮；面部以細膩線條與層層設色呈現肌膚質感，髮鬚與帽緣毛料刻畫入微，展現元代帝王肖像的寫實特色。
另一件展出國寶「元 劉貫道 畫元世祖出獵圖」則描繪元世祖忽必烈等人於大漠出行的場景，畫中元世祖身穿金雲龍紋朱袍，外披白色裘衣，腳著紅靴；周圍可見駱駝隊伍、隨從張弓搭箭、架鷹隨行與獵豹伴獵等細節，生動呈現元代皇室出獵騎射活動的樣貌。
「騁技與運動—書畫中的技藝與體能活動」特展中將在10日起於故宮北院展出至9月16日。
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